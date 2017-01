Burkina Faso: Infrastructures communales - Le maire de Ouagadougou en mission d'inspection

interview

Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, était sur le terrain ce jeudi matin avec ses équipes pour appréhender la situation des espaces et infrastructures du domaine public appartenant à la municipalité.

Objectif de ces inspections qui ont démarré depuis un mois maintenant, toucher du doigt la réalité de ces infrastructures et affiner la stratégie communale, notamment en matière de recettes. Nous avons croisé le maire sur le terrain ce matin et il a bien voulu répondre à quelques questions.

Dans quel cadre se situe votre sortie de ce matin?

Cette sortie se situe dans le cadre d'une suite de visites entamées depuis décembre dernier. Nous sommes ainsi en train de faire le tour des infrastructures de la commune de Ouagadougou sur lesquelles nous prélevons des recettes locales.

Ces infrastructures, qui sont situées dans presque tous les arrondissements de la commune, doivent faire l'objet d'une révision de traitement, aussi bien en ce qui concerne les taxes que de ce qui est de leur destination finale.

Nous sommes donc sur le terrain depuis un mois, avec l'équipe municipale, les collaborateurs de la municipalité et l'équipe technique, pour visiter tous les domaines publics, les infrastructures qui appartiennent à la commune, afin de dresser un état des lieux réaliste et pertinent de la situation.

Doit-on alors s'attendre à une augmentation des taxes prélevées par la municipalité sur ces infrastructures?

Certaines taxes vont sans doute subir une augmentation. Rendez-vous compte! Il y a des gens qui occupent le domaine public depuis plus de quinze ans et qui ne paient pas du tout, qui n'ont même pas de contrat, ou dont les contrats datent de quinze ans, avec des situations de sous-location et autres comportements qui sont contre les règles.

Il nous faut donc toucher du doigt cette réalité pour voir comment la commune peut optimiser ses recettes.

Vous êtes actuellement sur un espace. Quel est votre constat?

Nous sommes en effet sur un espace communal au carrefour entre les avenues Charles de Gaulle et Tansoaba (boulevard circulaire), et le constat est vraiment amer.

Le constat est très amer parce que nous avons constaté de visu ici qu'il y a beaucoup d'insalubrité, les caniveaux sont utilisés comme des dépotoirs de saleté.

De même, nous constatons que l'occupation de ces endroits ne se fait pas dans les règles. Nous allons donc sensibiliser les occupants de ces espaces à beaucoup plus de civisme, et puis voir comment leur donner des règles de conduite afin qu'ils puissent en faire des cadres plus attractifs.

Et nous vérifierons aussi s'ils sont à jour du paiement de leurs taxes d'occupation du domaine public.

Globalement, quelles sont les grandes leçons que vous tirez de ces sorties de terrain initiées depuis un mois maintenant?

Nous avons noté qu'il y a un potentiel énorme en termes de collecte de recettes sur la ville de Ouagadougou. Malheureusement, le fichier de l'occupation des domaines publics n'est pas mis à jour.

La ville a grandi, il y a beaucoup de cas d'occupation anarchique, souvent par méconnaissance, souvent par incivisme.

Notre sortie nous permettra de toucher du doigt les vraies réalités pour pouvoir adapter notre stratégie afin de régulariser cette situation.