Congo-Kinshasa: L'accroissement démographique et le planning familial

Les estimations disponibles à la Division de la population des Nations unies et l'Institut national de la statistique indiquent que la population de la RDC devrait atteindre les 100 millions d'habitants autour de 2030. D'où l'importance, estiment certains observateurs, qu'il convient d'attacher au renforcement de la politique d'intégration du planning familial dans la gestion de la santé publique en RDC.

Cette politique, estiment certains, contribuera à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans le pays et à la maîtrise de la croissance démographique et ainsi qu'à une amélioration plus rapide des conditions de vie de la population.

-Qu'en pensez-vous?

Le Sénat a voté la semaine dernière, peu avant la clôture de la session extraordinaire, le texte unique de la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, après harmonisation avec l'Assemblée nationale.

La loi actuellement en vigueur vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à les réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais, en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne.