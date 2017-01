Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Junior Kabananga meilleur buteur de la phase de poules

L'attaquant congolais Junior Kabananga est le meilleur buteur de la CAN 2017, au terme de la phase de poules, qui s'est terminée mercredi 25 janvier au Gabon. Il a marqué un but dans chacun de trois matches livrés par les Léopards de la RDC dans le groupe C. Il devance deux autres joueurs encore dans la course dans cette compétion: Sadio Mané (Sénégal) et Sliti (Tunisie).

La RDC est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)-Gabon 2017. Elle a obtenu son ticket après sa victoire contre le Togo, mardi 24 janvier à Port-Gentil, sur le score de 3-1.

Le premier but des Léopards a été marqué par Junior Kabananga (29e). Firmin Mubele Ndome a corsé l'addition (54e) et Paul-José Mpoku a marqué le troisième but (80e). L'unique but des Togolais est l'œuvre de Laba.

Avec son but contre le Togo, Junior Kabananga devient provisoirement le meilleur buteur du tournoi, avec trois buts marqués. Ce qui lui vaut d'être dans l'équipe-type de la phase des poules. Une équipe-type dirigée par le congolais Florent Ibenge.

Choix contesté

Junior Kabananga avait été repêché en dernière minute en lieu et place d'Hervé Kage. Le choix de Florent Ibenge sur lui n'avait pas fait l'unanimité dans le milieu sportif congolais.

Plusieurs personnes estimaient qu'avec quatre attaquants de pointe (Bakambu, Bolingi, Bokila et Mbokani), Junior Kabananga n'avait pas sa place et qu'il fallait étoffer le milieu offensif avec Kage, retiré de la liste de la CAF en dernière minute.

Mais, Florent Ibenge n'était pas revenu sur son choix. Pour lui, Kabananga est le meilleur attaquant de la RDC pour l'instant, par rapport à sa prestation dans son club, et que ce joueur entrait dans la philosophie de ses plans tactiques pour la CAN 2017.

A la CAN, la RDC a débuté la compétition face au Maroc. Occasion pour Kabananga de prouver qu'il n'avait pas volé sa place. C'est lui qui a offert la victoire aux Congolais en marquant l'unique but de la partie.

Contre la Côte d'Ivoire, il a été passeur décisif sur le premier but de Kebano Neeskens et buteur. La RDC a fait jeu égal (2-2) contre le champion d'Afrique en titre. Junior Kabananga a ainsi totalisé deux buts. Après avoir marqué contre le Togo, il s'est envolé seul au classement des buteurs avec trois buts.

Qui est Kabananga ?

Junior Kabanga est né à Kinshasa le 4 avril 1989. Il a débuté sa carrière au FC MK, où il va passer une saison (2009-2010).

En 2010, il s'envole pour la Belgique et signe un contrat avec le Sporting club Anderlecht (D1).

Une année après, il sera prêté à Germinal Beerschot en janvier 2011. Il a également passé la saison 2012-13 en prêt à Roeselare, toujours en Belgique.

En juillet 2013, Junior Kabananga signe un contrat permanent de deux ans avec le Cercle Brugge.

Il quitte le championnat belge en juin de 2015, pour s'engager avec le FC Astana du Kazakhstan pour deux ans et demi. Il a marqué cinq buts en 13 matchs de la deuxième étape du championnat du Kazakhstan et est devenu le champion du pays avec le FC Astana.

Le 1er février 2016, Kabananga a rejoint Kardemir Karabükspor (Turquie) en prêt jusqu'à la fin de la saison, avant de retourner à Astana en juin 2016.