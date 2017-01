Congo-Kinshasa: Qui pour succéder à Joseph Kabila?

C'est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice… Plus »

Le Président de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social est aussi l'un des opposants les plus en vue de la RDC. Lors de la présidentielle de 2011, il a réussi à mettre en ballotage, son adversaire, Joseph Kabila. Président du comité des sages du "Rassemblement", la principale plateforme de l'opposition, Étienne Tshisekedi wa Mulumba n'a pas dit si oui ou non, il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Pour de nombreux analystes, son état de santé chancelant, et son grand âge, bientôt 85 ans, ne lui permettront pas de battre campagne sur l'étendue du territoire congolais.

Plusieurs fois ministre, Vital Kamerhe est un ancien secrétaire général du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le parti au pouvoir. Ancien président de l'Assemblée nationale, il crée en 2010, sa propre formation politique, l'UNC, "Union pour la nation congolaise", avant de se présenter á l'élection présidentielle de 2011 et il s'en sort avec 7,74% des voix.

Selon Baudouin Amba Wetchi, le rédacteur en chef du site « Congo Indépendant », l'épouse du président congolais serait l'ultime recours: « Il y a des bruits qui circulent que Kabila pourrait peut-être pousser sa femme à se présenter à la présidentielle, s'il était empêché de contourner les obstacles pour organiser le référendum et surmonter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Ce scénario rappellerait le cas de Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev en Russie. Cette option serait analysée sérieusement par le service stratégique de la Présidence»

Plusieurs fois ministre et ambassadeur, Henri Mova a été élu en mai 2015, Secrétaire général du PPRD, au pouvoir. Il a remplacé à ce poste, Evariste Boshab. S'il n'a pas encore dévoilé ses ambitions, des analystes le présentent comme un éventuel candidat à la présidentielle, en lieu et place de Joseph Kabila.

Ce licencié en droit international public de l'Université de Kinshasa dirige l'Assemblée nationale congolaise depuis le 12 avril 2012. Avant d'embrasser la politique, Aubin Minaku a exercé comme magistrat entre 1990 et 1998. Notamment, substitut puis 1er substitut du Procureur de la République au Parquet de grande instance de Kinshasa/Matete. Sa carrière politique a débuté véritablement en 2005, après avoir fait partie de la cellule de campagne de Joseph Kabila. Lors des législatives de 2011, il est réélu député national. Fort de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale et de Secrétaire général de la Majorité présidentielle, beaucoup lui prêtent l'intention de succéder à son mentor, au cas où celui-ci renonçait à demeurer au pouvoir.

Certains des experts que nous avons contactés ont préféré rester prudents quant à une éventuelle retraite politique de Joseph Kabila, qui pourrait bien se succéder à lui-même. Même si selon la Constitution congolaise, Joseph Kabila n'a plus le droit de briguer un troisième mandat. L'accord politique global signé en décembre dernier lui interdit aussi d'organiser tout référendum pour réviser la Constitution. Voici quelques personnalités appartenant à la majorité présidentielle et à l'opposition qui se verraient bien à la place de Joseph Kabila.

En RDC, la tenue de l'élection présidentielle est maintenue en décembre 2017. Et si l'on s'en tient aux dispositions de la Constitution congolaise, Joseph Kabila ne peut plus y prendre part. Qui pourrait lui succéder?

