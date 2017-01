Angola: Le pays veut promouvoir la coopération

Luanda — L'Angola, dans le cadre politique caractérisé par des relations amicales, réaffirme la volonté politique de promouvoir la coopération, en particulier dans le domaine de la défense et des forces armées avec les différents pays, a déclaré jeudi, à Luanda, le ministre de la Défense nationale, João Lourenço.

Le ministre a fait cette déclaration dans son discours à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an par des attachés militaires accrédités auprès des missions diplomatiques en Angola.

Il a souligné que des longues années de contacts et une compréhension mutuelle des réalités des pays marquées par des liens indissolubles d'amitié et de fraternité étaient la garantie de renforcer cette coopération.

João Lourenço a indiqué que les forces armées angolaises, il y a un certain temps, étaient dans un processus de modernisation de leur technique, de perfectionnement du personnel et de réaménagement des infrastructures, pour s'adapter à de nouveaux scénarios et défis du temps afin de correspondre efficacement dans l'accomplissement des missions.

Le gouvernant a expliqué que ce processus visait à donner des réponses adéquates aux besoins vitaux de la défense nationale et des engagements pris dans le cadre des organisations régionales dont l'Angola est membre à part entière.

Dans cet énorme effort de l'Exécutif pour moderniser et potentialisation des Forces armées angolaises, on continue à compter sur l'appui inestimable des pays qui méritent la plus vibrante reconnaissance. "Il est de plus en plus évident que les forces armées soient un outil de plus en plus important dans l'affirmation de la politique étrangère des Etats", a affirmé le ministre.

L'Angola est présent dans plusieurs exercices conjoints et combinés, préparant les forces armées pour répondre en temps opportun aux demandes régionales et continentales, dans les missions de soutien et maintien de la paix dans le contexte de la CEAAC, de la SADC et de l'Union Africaine.

L'Angola se révèle par le niveau reconnu de la préparation de ses effectifs, ainsi que sa capacité et volonté démontrées dans la projection de forces et moyens d'autres pays participants, a-t-il dit.

Concernant la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, João Lourenço a expliqué que l'Angola assumait les responsabilités à la présidence de cet organe, ce qui contribue à la réalisation de la paix, la stabilité et la promotion du développement et du bien-être des pays de cette sous-région du continent trouvée, mais prometteuse, avec un accent particulier sur la République Centrafricaine - Afrique, République Démocratique du Congo, la République du Burundi et le Soudan du Sud.

Dans ce contexte, l'Angola joue un rôle important dans diverses actions d'entente et de négociations en vue de parvenir à la paix sur la base du respect de la souveraineté et de l'indépendance des Etats.

Ils ont assisté à la cérémonie, des généraux, amiraux et des officiers supérieurs des Forces armées angolaises.