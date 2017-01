Ile Maurice: Rassemblement illégal - Trois syndicalistes fixés sur leur sort le 9 mars

Non, il ne va pas rouvrir le dossier BAI. Sudhir Sesungkur a rectifié le tir, ce jeudi 26 janvier. Il participait… Plus »

Quant à Salim Muthy, il a contre-interrogé l'ACP Orange. «Et si je vous disais que seulement 11 personnes avaient l'intention de tenir une manifestation ? Que cela a ensuite été annulée à cause de la fête de l'Indépendance et que l'on s'asseyait pour annoncer la nouvelle à la presse ?»

Le témoin, l'ACP Orange, de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis sud, explique qu'il était présent ce jour-là, à la rue royale en face de la Government House, et soutient que plus d'une vingtaine de personnes s'y étaient rassemblées. «Je leur avais demandé si elles avaient eu l'autorisation. Comme elles n'en avaient pas, je leur ai dit de se disperser car c'est un rassemblement illégal», a-t-il déclaré. D'ajouter que ces individus «ne tenaient pas de banderoles, ni de pancartes».

C'est en 2010 que Salim Muthy, Faisal Aly Beegun et Prem Dookhee auraient tenu un rassemblement illégal en face de la Government House. Et depuis, ils sont poursuivis en justice. Ils ont comparu devant le magistrat Vignesh Ellayah, siégeant en cour de district de Port-Louis, mardi 24 janvier. Le jugement sera prononcé le 9 mars.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.