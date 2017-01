Algérie: Le ministère de l'Education "soucieux" de lutter contre la violence scolaire de façon "globale et permanente"

Alger — La ministre de l'Education Nationale, Nouria Benghebrit a affirmé jeudi à Alger que son département ministériel était soucieux de lutter contre la violence en milieu scolaire de façon "globale et permanente" à travers une série de mesures pédagogiques, organisationnelles et institutionnelles.

Répondant à une question d'un membre de l'Assemblée Populaire Nationale lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, la ministre a indiqué que "la prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire figure parmi les priorités du ministère", soulignant "sa détermination à prendre en charge ce phénomène de façon globale et permanente".

Le phénomène de la violence en milieu scolaire "a pris des dimensions alarmantes, ce qui influe négativement sur le climat en milieu scolaire" a-t-elle soutenu.

Rappelant certaines mesures initiées par le ministère depuis deux ans pour lutter contre ce fléau, la première responsable du secteur de l'éducation a cité en particulier "les contenus éducatifs basés sur la notion de citoyenneté, le civisme et les droits de l'enfant".

Soulignant par ailleurs l'impératif de lutter contre la déperdition scolaire, la ministre a fait savoir que l'accompagnement des élèves en difficulté scolaire compte parmi "les mesures à même de faciliter le traitement du phénomène de la violence".

Appelant à la nécessité de "multiplier les formations dans le domaine de la médiation, de la gestion des conflits, et l'écoute des élèves particulièrement en période d'adolescence au profit des fonctionnaires du secteur", Mme. Benghebrit a souligné l'importance de "revoir le règlement intérieur des établissements éducatifs, appliquer la charte de déontologie du secteur, oeuvrer à respecter les lois interdisant le recours à la violence, encourager la participation des élèves dans la vie scolaire et la mise en place de comités d'écoute".

Concernant les mesures à caractère institutionnel, la ministre a cité la mise en place d'une commission intersectorielle (ministère de l'Education - DGSN) en vue "d'élaborer une convention portant mise en place d'un plan de lutte contre le phénomène de violence en milieu scolaire et des dangers du monde virtuel", ainsi qu'un groupe de travail avec les partenaires sociaux installé en 2015.

Elle a mentionné par ailleurs, la signature en mars 2016 d'une convention avec le ministère de la Défense Nationale et celui de l'Intérieur et des Collectivités locales portant sur la mise en place de mécanismes communs en matière de sécurisation et protection de l'école de la violence, et la prévention des dangers que peuvent constituer certains sites internet, et ce à travers la formation des enseignants et la sensibilisation des élèves.

Dans le même contexte, la ministre a mis en exergue les missions de l'Observatoire national d'éducation et de formation qui a pour principal objectif "la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire".