Congo-Brazzaville: Crise libyenne - Le Comité de haut niveau se réunit à Brazzaville

Cette volonté affichée, le chef de l'Etat congolais, l'avait réaffirmée lors de l'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité au Congo. À cette occasion, il affirmait que la crise libyenne « mérite une attention particulière » à cause des répercussions sur les pays voisins, la région et au-delà. « C'est cela qui justifie la détermination de l'Afrique à se réapproprier ce dossier délicat, afin d'apporter sa contribution à la recherche d'une véritable sortie de crise », avait-il expliqué. « La mise en place, en janvier dernier, d'un Comité de haut niveau de cinq chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur la Libye, participe de cette volonté et de cette responsabilité », précisait le président.

Face à la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut en Libye, ainsi qu'au processus politique toujours dans l'impasse, le Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) chargé de réconcilier et de pacifier ce pays va se réunir vendredi sous la direction de son président, Denis Sassou N'Guesso pour chercher une solution durable de sortie de crise.

