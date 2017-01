Afrique: Messahel reçu en audience à Brazzaville par le Président congolais

Pour rappel, le président Bouteflika a chargé le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de le représenter à la réunion du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, à laquelle prendront part de nombreux chefs d'Etat et de délégations et y sera accompagné de M. Messahel.

Il a fait part, dans ce cadre, de "l'importance" qu'accorde l'Union africaine au règlement de la crise en Libye et s'est félicité du "rôle" de l'Algérie dans ce sens, avant de réitérer "la détermination" de l'organisation panafricaine à "accompagner" les efforts actuellement entrepris par elle, par les pays voisins, par les Nations Unies ainsi que la Ligue des Etats arabes pour "le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité à même de préserver la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de ce pays ainsi que la cohésion de son peuple", conclut le communiqué du MAE.

M. Messahel a, tout d'abord, transmis un message "d'amitié et d'estime" du Président Abdelaziz Bouteflika à son homologue congolais et "sa volonté de renforcer les relations bilatérales", est-il ajouté.

