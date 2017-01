Egypte: Des défis encore à relever six ans après la révolution de 2011

Pour l'heure, la volonté de Sissi de faire remonter l'économie de son pays est incarnée par la construction en un temps record de deuxième canal de Suez, l'un de plus grands projets économiques susceptibles de renflouer les caisses de l'Etat, alors les revenus de l'industrie touristique ont sensiblement baissé à cause des attaques des éléments de l'Etat islamique basés à Sinaï. C'est dans ce sens d'ailleurs que le président égyptien a souligné l'engagement sans faille de son pays dans le cadre de lutte contre le terrorisme.

Sur ce sujet, le président égyptien a promis de poursuivre avec les réformes économiques de manière à mener à bien des projets de développement titanesques partout en Egypte (...) et à améliorer le climat pour les investissements locaux et étrangers.

Six ans après la révolution de 2011, beaucoup de choses se sont passées dans ce grand pays du monde arabe. Les avis des analystes restent partagés sur les progrès accomplis sur les plans politique, économique, social et sécuritaire. Pour les uns, l'Egypte traverse une période économique difficile couplée des menaces et attaques terroristes récurrentes. Mais pour les optimistes, aux premiers rangs desquels se trouve le président Sissi, le pays des Pharaons va bien, même si il y a encore des reformes à mettre en place.

