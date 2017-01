Afrique du Nord: L'Algérie ne renoncera pas à la récupération des crânes et des ossements de ses martyrs se trouvant en France

Il a également fait état de la dotation des directions de wilaya des moudjahidine en matériels audiovisuels modernes pour recueillir les témoignages de moudjahidine et veuves de chouhada sur la Révolution et le mouvement national.

Le ministère des Moudjahidine recense actuellement tous les monuments et sites historiques sur la Révolution libératrice afin d'en faire une archive à la disposition des générations présentes et futures, a affirmé M. Zitouni qui a mis l'accent sur l'intérêt accordé par son département à la prise en charge psychologique et sociale des moudjahidine à travers la réalisation de centres de repos et de salles de soins.

Des commissions communes des parties algérienne et française travaillent sur ce dossier, ainsi que d'autres dossiers dont celui des archives nationales détenus par la France, les indemnisations relatives aux tests nucléaires dans le Sud algérien et les disparus durant la guerre de libération, a ajouté le ministre, considérant cela comme "un point noir de l'histoire de la France".

