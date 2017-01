Congo-Brazzaville: Concours de conte - La 1re édition lancée dans la ville océane

À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, le 21 février, la direction départementale du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, en partenariat avec le Centre culturel Jean- Baptiste-Tati-Loutard, organise un concours de conte en langues congolaises, lingala et kituba, ouvert à tout candidat âgé de 16 ans et plus, résidant à Pointe-Noire et parlant l'une ou l'autre langue.

La 1re édition du concours de conte lingala et kituba a pour objectif de promouvoir et valoriser l'usage de nos langues tout en donnant une opportunité aux passionnés de l'écriture d'être lus et pourquoi pas d'être publiés un jour.

Le dépôt de texte est prévu du 23 janvier au 13 février à la direction départementale du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire ou au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard. Aussi les contes en langue kituba proposés doivent-ils être inédits, c'est-à-dire qu'ils ne devront faire l'objet d'aucune publication assortie d'un contrat d'édition. Chaque candidat peut proposer au maximum deux contes différents dont un en langue lingala et un autre en langue kituba.