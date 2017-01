Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Satisfaction contenue d'Hervé Renard et amertume de Michel Dussuyer

Le Maroc est le deuxième qualifié du groupe C, derrière la RDC. L'élimination de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre et l'un des favoris du tournoi, a été un coup de tonnerre.

Accrochée par le Togo (0-0) en première journée, tenue en échec par la RDC (2-2) en deuxième journée, l'équipe emmenée par le sélectionneur français Michel Dussuyer a finalement été grippée en dernière journée par le Maroc en dernière journée (0-1). Sélectionneur des Lions d'Atlas du Maroc, Hervé Renard a, en fait, descendus ses champions. C'était sous sa direction que les Éléphants ivoiriens remportaient en 2015 en Guinée Équatoriale leur deuxième trophée continental de l'histoire. Le technicien français est donc là pour la renaissance du Maroc qui s'est un peu éclipsé de la scène africaine du football.

Après l'élimination de ses anciens joueurs par ses nouveaux poulains, Hervé Renard a, avec modération, confié à AFP : « Je pense que quand on obtient une victoire, il faut toujours rester réaliste. Aujourd'hui, on a battu une équipe de Côte d'Ivoire sur un mauvais terrain et cela a sûrement nivelé les valeurs. C'est une nouvelle compétition qui commence avec des matches couperets, qui vont ressembler à celui-ci, où il faut un mental de gagneur. Il y a des équipes supérieures à nous en Coupe d'Afrique, mais quand elles seront en face de nous, il faudra qu'elles le prouvent. Pour la suite de la compétition, c'est le Ghana qui est en ballottage favorable (pour terminer 1er du groupe D). J'ai souvent rencontré le Ghana et j'ai toujours eu de la chance. Espérons que la bonne étoile va continuer (à veiller sur moi) ». Mais ce ne sera pas le Ghana, mais plutôt l'Egypte comme adversaire dans un face-à-face totalement maghrébin.

Héros de tout un pays grâce à un but somptueux qui a fait couler des larmes d'émotion au meneur de jeu Mbark Boussoufa et qui propulse le Royaume chérifien en quarts de finale de la CAN 2017, l'attaquant de Nîmes en L2 française, Rachid Alioui a, quant à lui, signifié : « On attendait tous cette qualification, nous, les supporters, le peuple marocain. On est tous fiers d'y être arrivés, maintenant on espère aller au bout parce qu'on est là pour pouvoir la gagner aussi. (Sur son but) Le plus de beau de ma carrière ? Non, à Nîmes il y en eu aussi (rires). C'est un but très important. Je suis très fier d'avoir réussi ce geste, après, c'est la récompense de tous les efforts de toute l'équipe »

La déception du camp ivoirien...

Le sélectionneur Michel Dussuyer de la Côte d'Ivoire a exprimé son amertume après l'élimination des Eléphants dès le premier tour de la CAN 2017 : « C'est une déception immense. Je suis extrêmement déçu, j'ai une pensée pour tous les Ivoiriens qui passent un moment qui n'est pas facile à vivre. La responsabilité, je l'assume. Après, on pourra épiloguer sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas. Je sais que le débat aura lieu. (Sur une possible démission ?) Pour l'instant, je suis extrêmement déçu parce que les objectifs ne sont pas atteints. On avait l'ambition de passer ce premier tour et conserver notre titre. La nuit va être difficile. Attendez demain ».

Sociétaire de Manchester United, le défenseur axial Eric Bailly a, lui aussi, fait part de sa déception par ces mots : « Personnellement, je suis désolé parce que moi-même je sais comment les Ivoiriens nous supportent. Avant d'être footballeur, j'ai été supporter, je sais ce qu'ils sont en train d'endurer. Vraiment, cela fait de la peine surtout étant champion d'Afrique. C'est ce qu'on s'est dit, ici après une coupe c'est fini, il faut enclencher d'autres aventures. C'est ce qu'on n'a pas compris. On a laissé passer les deux premiers matches. La qualification ne s'est pas perdue aujourd'hui mais depuis les premiers matches. On a voulu se rattraper, mais c'était trop tard, les Marocains ont été vraiment intelligents. Ils nous ont attendus, été tenaces en défense, et en contre-attaque ils nous ont mis un but ». Et donc, les joies marocaines contrastent avec les peines ivoiriennes.