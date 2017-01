Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite ligue 1 - Les Diables noirs évitent une deuxième défaite

Pour ce deuxième match de Diables noirs, l'ossature de l'équipe a changé par rapport à celle qui a disputé le premier match face à Tongo FC lors de la première journée du championnat. Un match que les diablotins ont joué juste pour éviter le forfait avec des joueurs pas du tout préparés et rassemblés à l'improviste. Si bien que pour ce match là, l'équipe était arrivée au stade Alphonse-Massamba-Débat 30 minutes avant le coup d'envoi et n'a pas pu s'échauffer. Les cadres de l'équipe ne s'étaient pas présentés pour réclamer les primes de signature ainsi que leurs salaires. Mais contre JST, les anciens comme Guelord Diafouka, Kolo Lorry, Sagesse Babélé et bien d'autres ont disputé le match. De quoi dire que la situation au sein de l'équipe est décrispée.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.