Congo-Brazzaville: Championnat national de football ligue 1 - FC Nathaly's remporte ses trois premiers points

Cette volonté de vaincre a permis à la jeune équipe pontégrine d'ouvrir le score dès la 5e minute par l'entremise de Maurice Biabéké. Ce dernier s'inscrit dans l'histoire du FC Nathaly's comme son premier buteur en ligue 1. Mais ce 1 à 0 n'étant pas sécurisant pour Nathaly's devant ces Jeunes Fauves qui ont pris le dessus sur l'ASK de kinkala 2-0 lors de la première journée; à la 26e minute, Image Gilson Vindou va alors doubler la mise et met Nathaly's à l'abri. Les deux équipes se séparent sur le score de 2 buts à 0 puisqu'elles n'ont plus trouvé de failles en seconde partie. Les jeunes fauves du Niari, tombeurs de l'association sportive Kimbonguila de Kinkala, ont fléchi sans réaction.

Très séreins et plus confiants pour gagner la confiance du public ponténégrin qui les découvre en division d'honneur, les protégés d'Hussen Riahn ont abordé la rencontre avec beaucoup de détermination afin d'éviter une deuxième défaite.

