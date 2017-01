Congo-Brazzaville: Portrait - Kim Clotaire Douley, icône de la musique congolaise

Auteur compositeur, interprète, Kim Clotaire douley, de son vrai nom Kimbolo Nganaouandi Clotaire est un artiste de réfèrence de la musique congolaise.

L' artiste congolais de renom commence à chanter dès l'âge de 13 ans. Sa conquête du public débute en 1963 avec un groupe religieux dénommé " les pattes tendres " qui deviendra en 1965 les Anges qu'il crée avec son aîné Gérard Kimbolo.

A l'âge de 14 ans, Kim commence à suivre Franklin Boukaka, Gérard Madiata, Georges Brassens, Moustaki, Tino Rossi, Duke Ellington etc. Conducteur de train depuis 1970 « J'ai retrouvé la musique en conduisant le train. Le rythme des roues des trains que je confondais à la batterie, au son du moteur, pour moi, la guitare, le klaxon, c'est le saxophone » , indique l'artiste.

La soixantaine révolue, Kim Clotaire Douley ne se lâche pas à sa passion. Il est toujours fort, malgré son état de santé quelque peu préoccupant. Certains de ses collègues, dit-il ont abandonné. « Je n'abandonnerai jamais la musique, elle est une partie de ma vie, c'est comme si je refusais de respirer. La musique est dans le sang, j'ai fait et je continue de faire. C'est ma 52ème année de carrière musicale sans arrêt », a-t-il rassuré.

A 52 ans de carrière, l'artiste n'a pas bénéficié d'un sponsor, il fait sa musique et ses spectacles sans producteur ni distributeur. Fatigué de lancer toutefois les appels à l'aide, l'artiste se débrouille à sa manière pou satisfaire le public. « J'ai parfois honte, depuis mon jeune âge je ne fais que lancer des appels qui n'aboutissent à rien. Dernièrement je l'ai fait pour mes 50 ans de carrière, j'avais même écrit à la présidence de la République, aucune suite jusqu'aujourd'hui. J'espère toujours ».

Kim Clotaire Douley a célébré en 2015 ses 50 ans de carrière sans une manifestation quelconque par manque de moyens. Il a été par ailleurs invité à interpreter une chanson francophone lors de la journée mondiale de la Francophonie qui a coïncidé avec cet anniversaire.

Clotaire Kimbolo a participé à l'apogée des Anges et de l'orchestre le Peuple du trio (Cepakos) composé de Célestin Nkouka, Pamelo Mounk'a, Kosmos Mountouari. Kim Clotaire Douley interprète en plusieurs langues : Français, Anglais, Portugais, Chinois, Allemand, Espagnol, Russe, Coréen, Japonais, Arabe, et plusieurs langues Africaines. Il compte plus d'une centaine de spectacles en « one man show » avec plusieurs orchestres, dont le ballet national, ballet théâtre Lemba de Michel Rafa, en France mais aussi au niveau national.

Douley se lance aujourd'hui dans le show business, accompagné de musiciens très ambitieux avec une ferme volonté de percer dans le Word music. L'artiste prépare un nouvel album, cependant, il n'a pas de producteur.

Il a un répertoire riche avec des chansons qui éduquent comme : vie alambiquée ; vive l'école ; vouloir égale pouvoir ; Ntokama ; Nbe Ndemé Fanta ; Lubewa ; Tokobé ; Congo océan ; l'union ; Nga wala possa ; etc. « Une chanson doit apporter quelque chose dans la société, elle change également les comportements des gens. « Nous avons nos mœurs que nous devions respecter. Malheureusement ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Les jeunes musiciens font le contraire. Ils prennent ce qui est de l'extérieur pour ramener au pays », regrette Douley.

Il encadre les jeunes musiciens qui sont selon lui la relève de demain. « Au fur et à mesure que j'avançais, j'encadrais les jeunes. et ce, jusqu'aujourd'hui. J'encadre ceux qui veulent la musique propre, je leur transmets mon expérience, tout en leur donnant des conseils. Quand j'ai commencé la musique je me suis référé aux ainés tels que Paulo Kamba ; Nino ; Franklin Boukaka et les autres ».

« A notre époque la musique était une passion, dans le but d'accompagner le pays en chantant les chants patriotiques, éducatifs. Actuellement les jeunes voient d'abord l'argent. cette pratique s'est développée même au sport. La personne ne voit pas le travail mais, l'argent. Je dis toujours aux jeunes de ne pas suivre l'argent mais laisser l'argent vous suivre, c'est votre façon de faire qui va attirer l'argent ».

L'artiste est marié à Kassy Perpetue « la vieille des vieilles », une chanteuse ivoirienne qui est la première artiste à avoir sorti un disque vinyle en 1975 en côte d'ivoire. Elle fait de la musique tradi moderne. Kim Clotaire Douley a aussi son dernier fils Ipoutia 1er, de son vrai nom, Anthony Kimbolo qui suit les traces de son père. Il fait du coupé décalé au Burkina Faso.

Clotaire Kimbolo est l'une des victimes des évènements du 4 mars. La toiture de sa maison a été emportée à cette occasion. Malgrè ses multiples appels à la solidarité, celle-ci n'a pas encore été réhabilitée. D'où, il lance un ultime appel aux autorités congolaises de lui venir en aide, tant pour son domicile ravagé que pour sa santé.