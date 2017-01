Mauritanie: Un blogueur menacé d'exécution pour apostasie

S'adressant aux milliers de manifestants anti-Mkhaitir qui s'étaient rassemblés devant son palais le 10 janvier 2014, le président Mohamed Ould Abdel Aziz a été cité par les médias comme ayant affirmé que l'article écrit par Mkhaitir constituait un « crime abominable » et que les médias « devraient respecter notre religion et s'abstenir en toutes circonstances de lui causer du tort. » Lors d'un entretien télévisé le 4 avril 2014, le président a déclaré qu'il ne pensait pas que Mkhaitir était conscient de la gravité de ce qu'il avait écrit.

Selon un rapport du Département d'État américain daté de 2015, la Mauritanie n'a jamais mis à exécution une peine capitale pour apostasie depuis son accession à l'indépendance en 1960. L'article 6 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que la Mauritanie a ratifié, stipule que les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort devraient la réserver « exclusivement aux crimes les plus graves ». Human Rights Watch est opposée à la peine de mort en toutes circonstances, en raison de sa cruauté intrinsèque.

Dans une lettre datée de mars 2015, six organisations mauritaniennes de défense des droits humains et d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que 16 organisations africaines et internationales ont appelé à la libération immédiate de Mkhaitir, affirmant que les accusations portées contre lui constituaient une violation de son droit à la liberté d'expression. Elles ont souligné le fait qu'il s'était repenti à deux reprises : lors d'une audience préliminaire dans un poste de police militaire, puis lors de son procès en décembre 2014. Mkhaitir s'est de nouveau repenti devant la Cour d'appel de Nouadhibou mais, le 21 avril 2016, celle-ci a confirmé sa condamnation à mort, ce qui fait de la Cour suprême son instance de dernier recours.

« Cheikh Ould Mkhaitir devrait avoir la liberté d'écrire sans crainte d'être poursuivi en justice et encore moins d'être exécuté, exactement comme les protestataires devraient être libres de manifester contre ce qu'il a écrit », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch.

Les autorités ont arrêté Mkhaitir, aujourd'hui âgé de 30 ans, le 2 janvier 2014 et l'ont inculpé d'apostasie pour un article qu'il avait publié trois jours auparavant sur le site internet d'information mauritanien Aqlame. Dans cet article, il affirmait que certaines personnes en Mauritanie se servaient de la religion pour justifier des discriminations raciales ou de caste, citant des exemples inspirés de la vie du prophète Mohamed pour condamner cette pratique. Son article a déclenché des manifestations auxquelles ont participé des milliers de personnes devant le palais présidentiel. Le 25 décembre 2014, un tribunal a déclaré Mkhaitir coupable et l'a condamné à mort, au motif qu'il avait « parlé avec légèreté » du Prophète.

