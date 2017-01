Algérie: Hauts plateaux - Les nouvelles wilayas déléguées prévues en 2017

"Le projet du nouveau découpage administratif vise à préparer au mieux les wilayas déléguées à devenir des wilayas à part entière, mais avant il faut évaluer leurs performances et élargir leurs fonctions et prérogatives", a-t-il poursuivi.

Le ministre a indiqué que les wilayas déléguées "ont été dotées des mêmes services et directions que les wilayas mères mais à un degré moindre", et pour améliorer leurs capacités, elles ont bénéficié de quelque 239 opérations financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Le ministre a ajouté que le Chef de l'Etat avait mis l'accent également sur "l'impératif de prendre en charge les préoccupations des citoyens des régions sud et d'apporter le soutien aux investisseurs, à travers les avantages financiers et les facilités administratives pour booster les efforts de développement".

Cette démarche s'articule autour de trois phases dont la première, lancée en 2015, a été achevée avec la création de 10 wilayas déléguées relevant de 8 wilayas du Sud, précisant que les wilayas nouvellement créées "remplissent toutes les conditions matérielles et humaines et fonctionnent normalement".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.