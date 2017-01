Cote d'Ivoire: Axe Bingerville-Abidjan - Une collision fait deux (2) morts

En Côte d'Ivoire, les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.… Plus »

La violence du choc est telle que le Kia immatriculé 2361 HA 01 s'est retrouvé sous la machine qui l'a littéralement aplati. Bilan, deux morts en l'occurrence Aboubacar Fofana le conducteur et Konaté Yacouba l'un des passagers et un blessé grave. Il s'agit du second passager non encore identifié de la benne qui a été évacué aux urgences du Chu de Cocody par les sapeurs-pompiers militaires qui ont également procédé à l'enlèvement des dépouilles. C'est le lieu d'appeler les conducteurs à la discipline et surtout au respect du code de la route afin d'éviter d'endeuiller les familles.

