Cote d'Ivoire: Aboisso - Des stratégies pour lutter durablement contre l'insalubrité urbaine

L'expérience pilote déployée dans dix localités des quatre départements de la région a donné des résultats satisfaisants, se réjouit le coordonnateur. Parce que, soutient-il, « des ménages, des artisans et des commerçants, à la fin des trois mois qu'a duré la phase pilote, ont tous adhéré à notre projet de changement de comportement ».La phase d'extension va consister, dans les prochains mois, à la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives sur le terrain. Il s'agit notamment, de la certification des lieux de restauration, de l'installation de poubelles dans les communes et de la construction de toilettes publiques.

Le plan de lutte contre l'insalubrité dans la région vise, en effet, l'objectif essentiel du changement de comportement à travers une vaste campagne de sensibilisation des communautés. Pour cela, des moyens adéquats ont été trouvés et des messages appropriés élaborés à partir des résultats d'une enquête. Ce travail sur le terrain, explique M. Tanoh, a porté sur les comportements socio-culturels, les types d'activités exercés et la perception des populations sur la gestion de leur environnement. L'enquête a abouti à la mise sur pied d'une brigade de salubrité dans certaines villes de la région.

Les relations « désastreuses » ou de qualité qu'entretiennent les populations avec leur environnement sont tributaires du niveau de vie, d'éducation et même des croyances culturelles. C'est du moins la conviction de M. Désiré Tanoh Mian, le coordonnateur régional du programme d'appui à l'assainissement et à la salubrité des localités du sud Comoé. Le disant, le coordonnateur touche du doigt le défi de la nécessité, voire de l'urgence de la sensibilisation des masses pour l'adoption de comportements nouveaux dans la gestion de leurs milieux de vie.

