Cote d'Ivoire: Fronde sociale - Les rois et chefs traditionnels appellent au dialogue

La mutinerie des soldats (ex-rebelles) suivie de celle des Faci et la grève des fonctionnaires qui perdurent, n'ont laissé indifférents les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Dans une déclaration remise à Fratmat.info le 25 janvier 2017, ceux-ci ont appelé toutes les parties à l'apaisement et au dialogue. Ils ont en outre pris l'engagement de contribuer de façon significative à la recherche de solutions aux différentes préoccupations exprimées par les uns et les autres.

« Depuis quelques semaines, nous constatons un climat de malaise social illustré par de multiples revendications de groupes socio-professionnels et de certaines forces de défense et de sécurité. Ces mécontentements exprimés sous diverses formes altèrent dangereusement le climat social et économique du pays. Fort de ce qu'aucun développement ne peut se faire sans la paix, nous, rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ne pouvant rester indifférents à cette situation délétère que vit notre pays:

- Disons à nos enfants et petits-enfants, fonctionnaires et membres de certaines forces de sécurité et de défenses, d'aller dans le sens de l'apaisement, de privilégier le dialogue en ne perdant pas de vu le fait que l'ensemble des populations sort d'un grand traumatisme engendré par les différentes crises que le pays a connues récemment,

- Nous, rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, prenons l'engagement de contribuer de façon significative, avec l'aide de toutes les âmes de bonnes volontés, aux côtés des autorités gouvernementales à la recherche de solutions idoines aux préoccupations exprimées par ces différents corps sociaux,

- Tout en comptant sur la compréhension des uns et des autres, les rois et chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire souhaitent un climat social de paix et de quiétude pour notre pays, la Côte d'Ivoire », indique la déclaration lue par Sa Majesté Amon Désiré Tanoé, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels (Cnrt).