Cote d'Ivoire: Bonoua - Des enseignants s'engagent dans la lutte contre l'hypertension artérielle

Ils ont pris conscience des ravages causés dans leurs rangs par l'hypertension artérielle et les affections qui y sont associées. Mieux que cela, ils ont décidé d'unir leurs forces et intelligences pour prévenir ou se prendre en charge une fois la crise survenue. Eux, ce sont les enseignants du primaire et du secondaire public et privé de Bonoua. Ils viennent de se regrouper au sein d'une association pour la lutte contre l'hypertension depuis le mois de décembre.

Récemment, c'est-à-dire du 10 au 17 janvier, ils se sont engagés sur le terrain de la sensibilisation de leurs collègues dans les principaux quartiers de la ville. Une semaine de sensibilisation qui a suivi les cinq jours de formation des responsables de l'association. Au cours de ce regroupement, informe M. Boni Jean Martial, le président de l'association, lui et certains de ses collègues ont approfondi leurs connaissances sur l'hypertension artérielle.

Ils ont par ailleurs été instruits sur « les comportements et la discipline à adopter pour prévenir le mal ». A terme, ce sont plus de cinq cent enseignants qui par effet de répercussion tireront profit de cette semaine de formation dispensée par des spécialistes du domaine médical. Les conséquences de l'hypertension dans le milieu enseignant, a soutenu M. Boni, sont multiples et désastreuses pour les éducateurs et leurs familles ».

Les difficultés liées à la profession, le stress et problèmes de tous les jours que rencontrent le corps enseignant, indique le président, sont à la base des nombreux cas détectés. Les effets négatifs constatés sur le terrain a-t-il dit sont : l'absentéisme, le déficit d'enseignants, le taux élevé de morbidité et les nombreux cas sociaux dans les familles de ces derniers.

Toutes choses qui, à la longue, constituent un frein à l'éducation des jeunes et partant au développement du pays. Pour une portée optimale du message sur le changement de comportement et une meilleure prise en charge de la maladie, le président Boni et ses collègues ont décidé d'investir périodiquement le terrain local et régional.