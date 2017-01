Mali: Attentat de Gao - L'opération Filidjo est en cours pour sécuriser la zone

Parmi les pistes qu'explore le reportage d'Envoyé Spécial diffusé hier soir sur France 2 et qui… Plus »

Un véhicule a également été contrôlé par les forces maliennes avec à son bord des explosifs. Outre ces opérations ponctuelles, des patrouilles sont menées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, notamment aux points d'entrée et de sortie de Gao, mais également en périphérie.

D'autres suspects sont actuellement recherchés. Les fouilles de maisons et de bureaux sont effectuées dans la ville de Gao, souvent menées de nuit. Elles ont permis de découvrir des armes, notamment des mitrailleuses à monter sur des véhicules, ainsi que du matériel informatique, des carnets et des téléphones qui sont en cours d'exploitation.

Des sources sécuritaires maliennes et françaises impliquées dans cette opération font état d'une dizaine d'arrestations. Il s'agirait de personnes liées à l'attaque du camp militaire de Gao survenue le 18 janvier dernier et revendiquée par le groupe terroriste al-Mourabitoune. Toujours interrogées, elles auraient joué un rôle d'accueil ou de planification.

