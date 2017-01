Burkina Faso: Kosyam - Les gouverneurs se confient au chef de l'Etat

Les Etalons ne sont pas orphelins à la CAN Gabon 2017, puisqu'ils ont le soutien indéfectible du… Plus »

Il y a aussi le renforcement de l'autorité de l'Etat dans les circonscriptions administratives dont ils ont la charge. On ne saurait non plus omettre les inquiétudes d'ordre administratif, dont l'organisation du travail proprement dit sur le terrain.

Selon le rendez-vous de jeudi dernier avec le chef de l'Etat, selon le porte-parole du groupe, le colonel Ousmane Traoré, gouverneur de la région de l'Est, il s'est agi pour les représentants du président du Faso qu'ils sont dans leurs circonscriptions administratives respectives de recevoir des orientations et des directives pour l'accomplissement des missions à eux confiées.

Quoi de plus normal donc pour nos gouverneurs de région de rendre régulièrement compte de leur exercice à leur mandant et de recevoir éventuellement de lui de nouvelles orientations ?

