Gambie: Retour Adama Barrow - A marée humaine, torrent de problèmes

De l'indispensable réforme des forces de défense et de sécurité aux nombreux défis socio-économiques (santé, éducation, justice... ), en passant même par le simple apprentissage de la démocratie pour que le pays ne sombre pas dans le désordre et le chaos, Barrow a du pain sur la planche.

C'est quelque part un self-made-man qui vient d'accéder à la tête de l'Etat gambien. Et s'il connaît la même réussite dans la gestion des affaires de l'Etat, les Gambiens ne devraient pas avoir de souci à se faire. Mais on a bien peur que, passé l'ivresse de la liberté retrouvée, le réveil ne soit dur pour le «marchand de sommeil» qu'il était.

En effet, voyez-vous-mêmes : école secondaire musulmane, pour ne pas dire coranique, à Koba Kunda puis à Banjul ; employé d'un certain Alhagie Musa and Sons dont il deviendra directeur des ventes ; garde du corps d'un homme d'affaire gambien, Momodou Moussa Ndiaye, qui n'est autre que le beau-père de l'ancien président Dwda Jawara, renversé en 1994 par Yahya Jammeh ; vigile à Londres où il s'initie aux métiers de l'immobilier avant de créer sa propre agence.

Dehors, c'est une foule hystérique qui l'attend pour un bain de foule. Une foule qui le voit en chair et en os et qui place désormais tous ses espoirs en ce président «par défaut», puisqu'il est devenu chef de l'Etat un peu à l'insu de son plein gré.

