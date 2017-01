Burkina Faso/Tunisie: Étalons # Aigles de Carthage - Rééditer l'exploit de la CAN 98

Les Étalons du Burkina iront à la conquête du ticket de la demi-finale de la CAN 2917 ce samedi 28 janvier au stade de l'Amitié de Libreville à 17heures T.U. Face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, le onze national tentera de rééditer l'exploit de CAN la 98, au cours de laquelle le Burkina avait battu ce même adversaire à ce stade de la compétition.

La CAN 2017 entre dans sa phase décisive. Après la décantation du 1er tour, l'on aborde ce samedi les matches de quarts de finale. Les Étalons, qui ont pu se hisser dans le top 8, croisent le 28 janvier à 16 heures les Aigles de la Tunisie.

Cette affiche rappelle étrangement le quart de finale de la CAN-Burkina 98, où les Étalons Seydou Traoré, Kassoum Zico Ouédraogo et compagnie étaient venus à bout des Tunisiens.

C'était après la séance des tirs au but (8-7), car le match s'était terminé par à 1 à 1. Les Étalons devront donc s'appuyer sur ce fait historique pour négocier un résultat positif qui leur ouvrirait la porte des demies.

Au sein du groupe, certains Étalons y pensent. Aristide Bancé se le rappelle, mais souhaite que l'affaire soit pliée à l'issue du temps réglementaire.

«J'espère qu'on va gagner directement sans passer par les tirs au but et franchement je pense qu'on peut le faire. Nous allons nous battre pour amener cette victoire au peuple burkinabè», affirme l'attaquant de l'ASEC d'Abidjan.

C'est vrai que les Étalons ont à cœur d'arriver en finale, mais pour l'heure, ils sont focalisés sur les quarts : « Je ne peux pas parler de trophée actuellement, il faut jouer match après match. Pour l'instant, il faut se focaliser sur la Tunisie.

Il faut respecter l'ordre des choses avant d'entrevoir les demies et la finale. On doit garder le sang-froid et marquer vite pour ne pas courir derrière le score lorsque l'adversaire va scorer », nous a confié Bancé.

Pour prendre à défaut les Aigles, les Étalons se doivent d'être très alertes. Paulo Duarte veut s'appuyer sur la motivation, l'engagement, la responsabilité et la volonté de son collectif pour gagner quelque chose.

«J'ai en ma possession une équipe confiante et qui sait qu'elle a du talent, et qui est consciente que l'adversaire a de la valeur.

Maintenant, le souvenir que j'ai de la Tunisie, c'est que c'est à Tunis que j'ai obtenu ma première victoire lors des Éliminatoires de la CAN 2010 (2 à 1) et on a fait match nul à Ouaga au retour».

C'était d'ailleurs le premier match de Duarte avec les Étalons. Le technicien portugais veut réaliser le même exploit. Pour atteindre le 3e tour.

Il reste à Charles Kaboré et à ses coéquipiers de jouer juste et que l'entraineur évite les errements dans le choix des hommes. Cela risque d'ailleurs d'être la clé de la rencontre.