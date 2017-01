Cote d'Ivoire: Popo carnaval - De grandes innovations annoncées pour la 37è édition

Le Popo carnaval de Bonoua qui se tiendra du 17 au 30 avril 2017 veut entrer de plain-pied en sa 37è édition avec des innovations majeures pour asseoir son professionnalisme et aller à l'internationalisation. La mise en route de cette légitime aspiration de l'un des événements culturels essentiels du pays passe selon les organisateurs et partenaires par des actes culturels forts sur le terrain.

Le pas sera franchi en cette édition 2017 grâce à l'apport de la structure événementiels « Eveil » de Pierre Aholi, un fils de la localité. Le nouvel allié du commissariat général du Popo carnaval et ses partenaires ont rencontré à cet effet, les autorités coutumières du village de Yaou pour exposer leur vision et demander leur bénédiction. C'était le mardi 24 janvier, en présence du premier adjoint au maire M. Jean Hoba, par ailleurs commissaire général du Popo carnaval.

De fait, ce village, à l'entrée de la ville de Bonoua a été choisi par Pierre Aholi et sa structure pour abriter un grand défilé de mode à l'occasion de l'édition 2017 du Popo. Des têtes d'affiche du monde de la création et de la mode y sont annoncées. De grosses pointures telles que, Alpha Di, Pathé O., Ciss St Moise, Gilles Touré, Eloi Sessou et autres créateurs et modélistes devraient effectuer le déplacement de Yaou pour y présenter leurs dernières créations.

A côté d'eux, les festivaliers auront le privilège de voir et côtoyer le temps de la fête, de grands noms des médias, du cinéma et de l'univers culturel en Côte -d'Ivoire. Un soutien culturel et artistique de haut rang, d'humoristes, de cinéastes, d'acteurs et de musiciens acquis grâce à un fils de ce village, l'homme de média Joseph Andjou. Une façon pour lui, de « contribuer au rayonnement de cet événement culturel phare du terroir Abouré ».

Il annonce, à l'occasion, la présence des humoristes Aga Lawal, Ramatoulaye et bien d'autres qui constituent en ce moment en Côte-d'Ivoire, « la crème du monde humoristique ». Des amis et collaborateurs qu'il invite dit-il, dans son village, pour prendre part à la fête et y porter leur empreinte. La démarche du jour de la structure « Eveil » a été fort appréciée par les tenants du pouvoir traditionnel local.

Au nom du roi, le porte-parole, M. Jean Paul Anouman, a dit la reconnaissance de la notabilité et des populations et plaidé pour la pérennisation de l'évènement. L'adjoint au maire s'est quant à lui, réjoui de cet autre apport qui vient enrichir la fête en y apportant cette valeur ajoutée culturelle. Il a en outre, demandé aux autres fils et filles de Bonoua de faire profiter de leurs talents, relations et expertises respectifs à la localité pour asseoir de façon durable la notoriété du Popo Carnaval.