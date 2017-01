Cote d'Ivoire: Sommet sous-régional sur l'Energie - La coopération comme source de croissance

Pour le ministre du Pétrole de l'Energie et des Energies renouvelables, Thierry Tanoh, l'ambition du gouvernement est de faire de la Côte d'Ivoire le premier marché d'Afrique subsaharienne à l'horizon 2030.

Ce jeudi 26 janvier, les ministres, chefs d'institution, représentants régionaux, structures publiques et privées, opérateurs économiques se sont retrouvés pour faire le point de leurs actions nationales et de leur coopération dans le domaine de l'énergie, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, Cocody.

Selon le ministre du Pétrole de l'Energie et des Energies renouvelables, Thierry Tanoh, L'importance du thème (Sommet de coopération régionale sur l'énergie) n'est plus à démontrer au regard des besoins des pays africains en matières d'accès aux différentes sources d'énergie, y compris celle des Energies renouvelables.

«Dans pratiquement tous nos pays, les énergies renouvelables sont faiblement représentées dans le mix énergétique. Et ce, malgré les fortes potentialités de notre continent, que ce soit au niveau de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie géothermique ou de celle tirée de la biomasse », a déploré le ministre. Car, selon lui, Plus de 620 millions d'africain vivent aujourd'hui sans électricité et le continent présente un taux moyen d'électrification de 42%, soit le plus faible parmi les régions en développement.

Pour lui, l'ambition du gouvernement est de faire de la Côte d'Ivoire le premier marché d'Afrique subsaharienne à l'horizon 2030. « Pour cela, il faudra d'une part garantir l'approvisionnement énergétique sur tout le territoire national de façon abondante fiable et à un coût optimum et d'autres parts fournir l'énergie aux autres pays de la sous région pour respecter notre engagement contractuel et favoriser la coopération sous régionale », affirme Thierry Tanoh.

Dans son adresse, le ministre libérien de la Terre, des Mines et de l'Energie renouvelable, Patrick Sendolo, a exhorté le secteur privé à s'impliquer davantage dans le secteur énergétique. Pour lui, le développement de l'énergie n'est pas seulement lié au relèvement des infrastructures, mais aussi dans leur bonne gestion. Reconnaissant que de nombreuses actions entreprises dans le domaine sont coûteuses, le ministre libérien appelle, de ce fait, les acteurs régionaux à des réflexions afin de proposer des mécanismes de financements et les possibilités d'appui avec les institutions bancaires. Il soutient que ce sommet est une autre opportunité pour renforcer les partenariats au niveau régional.

Cette rencontre qui prendra fin le vendredi 27 janvier, a démarré cette première journée par une table ronde de haut niveau, portant sur la coopération régionale et l'accès à l'énergie, notamment sur l'interconnexion de l'Afrique de l'Ouest. Ont pris part à ces discussions le ministre libérien de la Terre, des Mines et de l'Energie renouvelable, Patrick Sendolo, l'ambassadeur de sa Majesté le Roi du Maroc en Côte d'Ivoire, S.e.m Abdelmalek Kettani. Ce dernier a indiqué que l'énergie a un facteur dans la croissance des pays. Elle exige de la compétence et des ressources humaines adéquates.