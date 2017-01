Mali: Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon - Saura-t-on jamais la vérité ?

En sait-on désormais un peu plus sur les circonstances de la mort de Claude Verlon et Ghislaine Dupont, du nom de ces deux journalistes français assassinés, le 2 novembre 2013, dans le Nord-Mali, près de Kidal ? On est tenté de répondre par l'affirmative avec ce grand reportage publié, hier soir, sur France 2.

C'est le résultat, à ce qu'on dit, d'une année de recherches et de témoignages, une année de pressions et de menaces de tout genre. En effet, le lien entre la libération des otages d'Arlit et l'assassinat des deux journalistes, apparaît de plus en plus évident.

Mais le reportage en question apporte autant d'éléments qu'il suscite des questions. Car, s'il est vrai que l'homme qui a revendiqué le double assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon est le même que celui qui détenait les otages d'Arlit, tous les témoins-clés interrogés ne font que suggérer des pistes sans pour autant trancher, d'où les interrogations suivantes : la DGSE (Direction générale de la Sécurité intérieure) n'avait-elle donc pas payé la totalité de la rançon ?

Y a-t-il eu des détournements au sein du service de renseignement du ministère français de l'Intérieur ou des réseaux djihadistes au point que se sentant floués, les ravisseurs d'alors de Claude et Ghislaine aient décidé d'agir autrement par « vengeance » ?

Pourquoi les multiples occasions de libération des otages d'Arlit ont-elles plusieurs fois été bloquées ou retardées par le chef d'état-major particulier de l'Elysée, en la personne du Général Puga ? On se perd en conjectures, tant le dossier renferme beaucoup de mystères.

En tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été tués et que, plus de trois ans après, la vérité se fait toujours attendre.

L'omerta est entretenue au plus haut sommet de l'Etat français

Et, à regarder de très près, on a l'impression que certains font feu de tout bois pour que la lumière ne se fasse jamais sur cette affaire contre laquelle joue énormément le temps.

Mais tout porte à croire que l'Elysée et le ministère de la Défense en savent beaucoup plus sur ce qui s'est passé le 2 novembre 2013 dans le septentrion malien.

Pourquoi alors ont-ils décidé de garder le silence ? Que veulent-ils cacher aux parents des victimes qui ne demandent qu'à faire leur deuil ? Autre chose, une centaine de documents confidentiels ont été déclassifiés par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian.

Là aussi, « beaucoup de passages ont été blanchis, raturés et tronqués » si bien qu'ils ne sont pas juridiquement exploitables. C'est donc clair, l'omerta est entretenue au plus haut sommet de l'Etat français.

Tout semble en effet mis en œuvre pour rendre la tâche difficile à la Justice qui, après trois ans d'investigations, donne elle-même l'impression d'être profondément désemparée face à l'attitude des dirigeants français.

Pourtant, la vérité, tout comme la lumière, sont ainsi faites qu'on ne saurait les enfermer ad vitam. Car, tôt ou tard, elles finissent par se libérer et se manifester au grand jour.

Rien ne dit d'ailleurs qu'à l'issue de la publication de ce documentaire réalisé par Michel Despratx, Geoffrey Livolsi et Cheick Amadou Dioura, de nombreuses langues ne commenceront pas à se délier afin de permettre d'en savoir plus sur l'assassinat de Claude Verlon et Ghislaine Dupont.