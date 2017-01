Cameroun: Douanes - L'importance des données

Leur rôle dans la gestion des risques et le contrôle du flux marchandises rappelé vendredi à Douala.

«L'analyse des données aux services d'une gestion efficace des frontières ». Voilà le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale de la Douane prévue le 26 janvier prochain. Le vendredi 20 janvier 2017 a été marquée par le lancement officiel des activités de cette célébration, présidé par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, en présence du directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga. La cérémonie a eu pour cadre la base aérienne 201 de Douala.

Des différentes allocutions, il ressort que l'analyse des données joue un rôle capital dans la gestion et même la sécurisation de nos frontières, dans un contexte où les importations sont en forte croissance. « Le mouvement des marchandises à travers les frontières génère aussi un flux d'information. Et donc cette masse de données, combinée à d'autres informations auxquelles la douane camerounaise a accès, permet une gestion et une analyse efficiente des risques », a expliqué le Dg des Douanes. En outre, ces différentes données permettent à la douane de les évaluer afin de voir leur impact. Bien plus, ceci permet à la douane de catégoriser les importations et les opérateurs à haut risque dans un premier temps, et dans un second, de dérouler le tapis rouge aux importateurs licites.