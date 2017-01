Cameroun: Hôpital Gynéco - Les adolescents ont leur clinique

Elle est fonctionnelle depuis septembre 2015 et accueille les jeunes filles et garçons de 10 à 19 ans.

C'est plus qu'un cadre d'écoute que l'hôpital Gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (HGOPY) a mis en place pour les adolescents de 10 à 19 ans, des deux sexes : la clinique de l'Adolescent. Un concept mis sur pied depuis septembre 2015 par les responsables de cette formation hospitalière en vue de permettre à cette frange de la population d'avoir accès gratuitement à un cadre d'écoute, de conseil et de suivi psycho-social. Ceci afin de répondre aux préoccupations qui peuvent se manifester dans leur vie notamment dans le domaine de la santé. Ainsi, les consultations en pédiatrie et gynécologie se déroulent tous les mercredis de 13h à 17h et sont gratuites pour les 10 à 19 ans et les plus petits. Elles concernent les grossesses précoces, l'éducation à la vie, l'appui psychologique aux jeunes filles-mères et à leurs parents, le dépistage du Vih/Sida.

« Annuellement, nous mobilisons près de 1200 jeunes lors d'une semaine d'activités qui est inhérente à la fête de la jeunesse. Nous avons décidé de relancer ce concept au regard de la sollicitation des jeunes, des chefs des établissements, des leaders des associations de jeunesse qui prennent part à cette activité », explique les responsables. « Nous organisons dans le cadre de la semaine de la jeunesse du 31 janvier au 03 février 2017 une campagne de sensibilisation et de mobilisation des jeunes à HGOPY », ajoutent-ils. Cette structure a pour vocation de sensibiliser, d'éduquer et d'accompagner l'adolescent(e) sur les questions liées à la santé de la reproduction, le planning familial, la pédiatrie et un accompagnement psychosocial. Son ambition est d'être une interface entre l'hôpital, l'adolescent et la communauté.