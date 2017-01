Mali: Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon - L'hypothèse Sidan ag Hitta

L'enquête sur l'assassinat de nos collègues de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon enlevés puis… Plus »

Les deux neveux sont finalement libérés un an plus tard en décembre 2014 en échange de la libération du français Serge Lazarevic. Le 7 juillet 2015, l'un des deux neveux, Mohamed Ali Ag Wadossène, est tué lors d'une opération des forces spéciales françaises dans le nord du Mali.

Cela signifie que dans le cadre des accords passés entre la France et Aqmi pour la libération des otages d'Areva devait avoir lieu la libération de ces deux neveux du jihadiste notamment, interroge le journaliste d'Envoyé spécial. « Exactement », répond Inkinan Ag Attaher. Or ces libérations n'ont pas eu lieu. « Oui », ces libérations n'ont pas eu lieu confirme le chef militaire touareg.

Dans ce contexte, selon Inkinan Ag Attaher, Ghislaine Dupont et Claude Verlon auraient été vus comme une nouvelle monnaie d'échange. « Moi j'explique cet enlèvement et cet assassinat parce que [Sidan Ag Hitta] avait deux de ses neveux qui étaient en prison à Bamako. Je pense que la raison de l'enlèvement était le fait qu'ils n'ont pas été libérés pendant la libération des otages d'Arlit ; ça n'a pas été possible ».

Parmi les pistes qu'explore le reportage d'Envoyé Spécial diffusé hier soir sur France 2 et qui expliquerait la mort de nos deux confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon en novembre 2013 à Kidal, il y en a une sur laquelle RFI travaille depuis le début. L'enlèvement des deux journalistes serait dû au fait que «deux neveux» de Sidan Ag Hitta, un chef de katiba proche d' Abdelkrim al-Targui qui a revendiqué l'assassinat, n'avaient pas été libérés dans le cadre de la négociation sur les otages d'Arlit. Une hypothèse accréditée par le témoignage d'un chef militaire touareg recueilli par les enquêteurs d'Envoyé spécial.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.