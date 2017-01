Cote d'Ivoire: Université internationale de Côte d'Ivoire (Uici) - De fortes réductions pour les étudiants

En Côte d'Ivoire, les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.… Plus »

Notons que le début effectif des cours à l'UICI est fixé au lundi 6 février 2017. Les filières concernées sont les Sciences économiques et de gestion et les Sciences informatiques.

Toujours au titre des facilités accordées aux étudiants, le conférencier a indiqué que les frais de scolarité qui sont fixés à 2 millions FCFA ont été ramenés à 550 000 FCFA, pour les étudiants affectés par l'Etat, et à 1 million FCFA, pour les non affectés.

« Suite à l'obtention d'une prise en charge financée par une Fondation internationale, en vue d'aider les étudiants les plus vulnérables, l'UICI a décidé de réduire au tiers les frais d'inscription, pour tous les étudiants affectés ou non par l'Etat.

