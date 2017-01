Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme - N'Djamena, les oulémas du Sahel se mobilisent ...

Réunis dans la capitale tchadienne, N'Djamena, des leaders religieux planchent sur leur apport dans la protection des jeunes contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans la région du Sahel. Ils ont décidé d'investir la toile pour contrecarrer les tentatives d'embrigadement des jeunes par les idéologues des groupes terroristes comme Deach, Al Qaida au Maghréb, Al Mourabitoune.

A l'heure où le terrorisme a le vent en poupe, les leaders religieux des pays du Sahel entendent se liguer contre l'embrigadement des jeunes par des groupes terroristes. Ces oulémas, prêcheurs et imams, réunis au sein de la Ligue éponyme, s'interrogent sur leur rôle dans la prévention contre l'endoctrinement des jeunes au nom de la religion dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Les participants viennent de l'Algérie, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, de la Mauritanie et du Niger ainsi que de la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal, ces trois pays étant conviés comme observateurs.

"Le role des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre la radicalisation et l'extrémisme violent", c'est autour de ce thème qu'ils ont organisé leur cinquième atelier en collaboration avec l'Unité de Fusion et Liaison, un mécanisme de partage du renseignement opérationnel contre le terrorisme entre les pays sahéliens. Cette Unité est actuellement présidée par le général de division nigérien, Lawel Chekou Koré. Ouverte mardi par le ministre tchadien de la Sécurité, Ahmat Mahamat Bachir au Conseil supérieur islamique à N'Djamena, la rencontre a égrené un chapelet d'actions les plus efficaces possibles pour prémunir les jeunes contre la menace liée aux idéologies deviationnistes.

Il s'agit par exemple de l'urgence pour les États à soutenir les efforts des leaders religieux dans leur mission de prévention contre la radicalisation ou encore de la mise en place de programmes d'activités destinées aux jeunes en vue de combler le vide intellectuel et de les prémunir contre l'endoctrinement de la part des idéologues des groupes terroristes. Les oulémas ont également décidé de revoir leur discours afin d'être en phase avec les aspirations des jeunes tout en affirmant l'importance à former les leaders religieux aux technologies de l'information pour élargir leur auditoire.

De même, ils ont reconnu le rôle de rempart de première ligne des femmes au niveau de la cellule familiale pour étoffer tous comportements déviants. "Nous devons enseigner aux jeunes la paix dans les mosquées, dans les madersas. (...) Défenseurs de la religion musulmane, nous devons apporter la contradiction aux organisations terroristes, chaque fois que leurs propagandes dénaturent l'islam", a plaidé le président du Conseil supérieur islamique tchadien, Cheick Hussein Akabar. En juin dernier, ils avaient mis en garde, lors d'un atelier à Dakar (Sénégal), contre les risques d'embrigadement des jeunes par les groupes terroristes comme Deach, Boko Haram, Al Qaida au Maghreb islamique ou encore Al Mourabitoune du djihadiste d'origine algérienne, Moktar Bel Moktar.

Risques d'embrigadement

Ces groupes, dénoncent-ils, sont des vecteurs de l'aveuglement et de l'ignorance. Leur principale cible : la jeunesse qu'ils recrutent via internet. Selon le Centre africain d'études et de recherches contre le terrorisme (CAERT), basé à Alger, le nombre de combattants étrangers dans les groupes terroristes comme Deach a atteint 16 mille arabes dont 9 mille africains d'origine.

Les oulémas avaient alors convenu de produire un contre-discours basé sur les vérités contenues dans les textes fondateurs du Saint Coran et de les diffuser via Internet ou les réseaux sociaux. "Nous, les imams, devons ouvrir nos portes aux jeunes pour les écouter et les comprendre. Nous avons eu un cas édifiant en Côte d'Ivoire où les mouvements chiites avant de s'implanter ont fait un état des lieux. Ils ont constaté que les jeunes diplômés étaient sans emploi ou occupation. Ces mouvements ont alors ouvert des magasins pour embaucher ces jeunes avant de leur vendre leur produit: l'islam chiite", a déclaré l'Imam ivoirien, Brahima Koné.

A N'Djamena, les leaders religieux ont surtout décidé de se mettre à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme médiatique, prôné par les imams du web. Cet engagement des religieux intervient dans un contexte sécuritaire particulier marqué par la montée de l'extrémisme violent des jeunes, a, par ailleurs, rappelé, Mme Zainab Ali Kotoko, coordonnatrice de l'UFL. Au Mali, une série d'attaques terroristes ont récemment fait plus d'une centaine de morts. "Notre mobilisation et notre détermination doivent être à la hauteur des défis imposés à nos pays pour faire prévaloir la pays. Nous devons prendre des mesures urgentes et pragmatiques pour éradiquer l'extrémisme violent", a-t-elle ajouté.

Il faut dire que les leaders religieux ont convenu d'user de leur aura sur le web pour faire de la prévention contre la radicalisation. "Notre Ligue a vu le jour dans des conditions d'urgence imposée par la folie meurtrière des groupes terroristes qui sèment le chaos au nom de l'islam. Nous avons essayé d'argumenter que notre religion est aux antipodes des actes de ces gens-là", a renchéri le professeur algérien, Kamal Chekkat, membre -fondateur de la Ligue des oulémas. Une bataille des idées qui s'annonce délicate.