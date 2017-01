Burkina Faso: Les orientations du président du Faso aux gouverneurs

Les Etalons ne sont pas orphelins à la CAN Gabon 2017, puisqu'ils ont le soutien indéfectible du… Plus »

A la question de savoir comment le gouverneur de la région du Sahel, le colonel-major Peguy Hyacinthe Yoda réagit lorsque sa localité est indexée comme le foyer du terrorisme, il rassure que les mesures qui sont en train d'être prises, avec à la clé, le déploiement d'un effectif important de Forces de défense et de sécurité (FDS) permettront de pacifier la zone du Sahel. Même si le colonel-major dit noter une sérénité dans les esprits des populations dans sa région, il demande aux habitants de la localité de rester collaboratifs avec les FDS en fournissant des renseignements et autres informations utiles à ces dernières pour les guider dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le banditisme et la criminalité organisée.

Dans ce volet, a ajouté le gouverneur Traoré, il a été essentiellement question de la mise en œuvre rapide du Plan national de développement économique et social (PNDES) afin de soulager certaines difficultés financières. Aussi, l'organisation du travail sur le terrain, l'acquisition de moyens logistiques, le renforcement de l'autorité de l'Etat et l'éternel questions de sécurité dans les régions du pays ont été évoqués par les audienciers du jour.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.