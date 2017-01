Burkina Faso: Le Japon octroie plus de 40 millions F CFA au centre médical Béthanie

L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Masato Futaishi a signé, le jeudi 26 janvier 2017 à Ouagadougou, un contrat de don avec les responsables du centre médical de Béthanie de Fada N'Gourma.

Les patients souffrant de maladies de sang du centre médical Béthanie de Fada N'Gourma (Région de l'Est) n'auront plus bientôt à se faire du souci pour leurs examens médicaux. L'ambassade du Japon au Burkina Faso a, en effet, délié le cordon de la bourse (40 millions 40 mille F CFA) pour l'acquisition d'un automate d'hématologie avec système d'analyse des fluides corporels et d'un automate d'hématose. La signature du contrat de don a eu lieu, le jeudi 26 janvier 2017 à Ouagadougou, entre la provinciale des sœurs missionnaires de notre Dame des apôtres du Burkina Faso-Niger, Emilienne Tougouma, promotrices dudit centre et l'ambassadeur nippon au Burkina Faso, Masato Futaishi. «Nous sommes heureuses de recevoir ce soutien inestimable. Cela nous permettra d'offrir très prochainement un service performant et de qualité aux populations de la région de l'Est et au-delà », a confié la sœur provinciale.

Pour le diplomate japonais, M. Futaishi, ce don vise un secteur lié à la sécurité humaine et s'inscrit parfaitement dans les actions de coopération du Japon. Toute initiative, a-t-il poursuivi, qui facilite l'accès aux soins de santé des populations mérite d'être soutenue. Pour assurer la durabilité des appareils, il a exhorté les bénéficiaires à s'impliquer activement dans l'entretien du matériel. Ce don aux sœurs missionnaires de notre Dame des apôtres du Burkina Faso-Niger s'inscrit dans le cadre du programme de coopération intitulé «Dons aux microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine», à travers lequel le «pays du Soleil levant» assiste les ONG et les collectivités territoriales. Ainsi, de 2012 à 2016, le Japon a déjà construit huit Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) au «pays des Hommes intègres ». En plus de ce projet, il a déjà octroyé, entre autres, en 2012, au gouvernement burkinabè environ 7 milliards de F CFA pour son projet de construction de CSPS.