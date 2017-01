Afrique: CAN 2017 - Les affiches des quarts de finale connues

Burkina - Tunisie, Sénégal- Cameroun, RDC-Ghana et Egypte - Maroc sont là les affiches des quarts de finale de la CAN- Total Gabon 2017, prévues du samedi 28 au dimanche 29 janvier, au Gabon.

Au terme d'une phase des poules pleine de surprises, la Confédération africaine de football (CAF) est désormais fixée sur les huit sélections qualifiées pour les quarts de finale de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN « Total Gabon 2017 ». Il s'agit du Burkina Faso, de la Tunisie, du Sénégal, du Cameroun, de la RDC, du Maroc, du Ghana et de l'Egypte.

Les quatre confrontations s'annoncent très décisives pour les huit nations. Tout le monde y croit à la lumière du niveau de cette compétition qui promet encore d'autres surprises. Avec des entraîneurs très expérimentés, les joueurs auront sans doute des minutes de douleur sur l'aire du Stade de l'Amitié, de Franceville, d'Oyem et de Port-Gentil.

Les deux premiers matches des quarts de finale se joueront, le samedi 28 janvier. En première explication, les Etalons du Burkina Faso affronteront les Aigles de Carthage de la Tunisie, au Stade de l'Amitié, à partir de 17 heures. Le choc Etalons-Aigles sera sans doute équilibré. Le Burkina Faso, qui a terminé premier du groupe A, a son moral haut pour affronter la Tunisie.

L'autre affiche, c'est celle qui mettra aux prises les Lions de la Teranga (Sénégal) aux Lions Indomptables du Cameroun. Le Sénégal qui est présenté comme le plus grand favori de cette compétition, tentera de faire sauter cet obstacle dénommé « Cameroun ». Les joueurs d'Aliou Cissé sont totalement décomplexés. Ils sont très forts collectivement et font preuve de réalisme dans leur jeu. Même s'ils sont présentés comme les meilleurs de la compétition, les Sénégalais doivent se méfier des Camerounais qui sont capables de tout. Le jeu s'annonce très dur de part et d'autre.

La RDC face au Ghana

Premiers du groupe C avec 7 points, les Léopards de la RDC seront face aux Black Stars du Ghana, le dimanche 29 janvier au stade d'Oyem, au Gabon. Le sélectionneur des Léopards, Jean-Florent Ibenge, affiche son désir d'emmener les Léopards le plus loin possible dans cette compétition. Le football pratiqué par les Léopards est basé sur le réalisme. Avec des joueurs très expérimentés, la RDC fait trembler tous ses adversaires à cause de son imprévisibilité sur le terrain.

Les Léopards, qui n'étaient pas encore qualifiés après deux matches en phase des poules, ont signé un grand coup en fouettant les Eperviers du Togo sur le score de 3-1, en match de la troisième journée. Les buts congolais ont été marqués par Junior Kabananga, Mubele Ndombe et José Mpoku. Les Léopards ont abordé le match très sereins, avec un système collectif qui a produit ses résultats. Conséquence : Junior Kabananga, meilleur buteur de la compétition jusque-là avec 3 réalisations, a été élu par la CAF meilleur joueur du match.

La dernière affiche des quarts de finale verra l'Egypte affrontera le Maroc, le même dimanche à partir de 20 heures.