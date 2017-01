Congo-Kinshasa: Libéralisation des assurances - Le lancement des activités de l'ARCA pour bientôt

Pour eux, cette loi contribue à la sécurité des familles et à la pérennité des entreprises en compensant les conséquences des accidents qui menacent leur patrimoine ou la sécurité de leurs revenus. Et d'autre part, soutiennent-ils, elle suscite une épargne collective qui, étant investie au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de cette dernière.

Les deux mandataires ont confirmé que la loi portant code des assurances est l'un des plus importants dispositifs parmi les réformes initiées en vue de moderniser et de libéraliser certaines activités des secteurs économique et financier du pays.

Dans le monde des affaires, l'on indique que les assurances est un secteur dont le pays a réellement besoin pour espérer accéder à l'émergence économique. Ce, dans la mesure où la prise en compte du risque lié à tout investissement ainsi que le risque-pays lui-même constituent des indicateurs qui participent de manière essentielle à la description du climat d'affaires. Et, par ricochet, à la garantie ou non des flux financiers vers un marché donné.

