Angola: La pêche exercera un contrôle accru sur les produits du secteur

Luanda — Un plus grand contrôle et suivi des produits de la pêche, l'aquaculture et le sel sera exercé par le ministère de la Pêches, une action qui prévoit la responsabilité des acteurs dans cette chaîne en cas de non-respect des règles de production et de commercialisation.

Pour donner un soutien juridique à cette intention, il a été approuvé jeudi par l'équipe économique de l'Exécutif angolais, le projet de décret présidentiel portant approbation du règlement sur le régime de commercialisation, distribution des produits de la pêche, de l'aquaculture et du sel.

Selon la directrice du département juridique du ministère des Pêches, Claudete Sousa, le règlement permettra de fixer le circuit de commercialisation et d'établir les mécanismes d'identification de la chaîne de production.

La responsable, qui parlait à la fin de la 2ème session ordinaire de la réunion conjointe de la Commission économique et la Commission pour l'économie réelle du Conseil des ministres, a dit qu'il avait également été approuvé le renforcement et la réforme des infrastructures de stockage et de commercialisation des poissons.

Elle a affirmé que l'avis favorable du diplôme était adopté après une enquête nationale sur l'infrastructure de conservation des produits de la pêche existants dans le pays, menée par le ministère de la Pêche.

A partir de l'enquête, a souligné, il a été constaté que les infrastructures existantes étaient insuffisantes, d'où l'approbation du programme de renforcement et de la réforme des infrastructures de conservation et de commercialisation du poisson.