Cameroun: Transports - Stop aux accidents de la route !

Objectif principal dévoilé mardi à Yaoundé, à l'occasion de l'ouverture de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère.

« Les morts sur nos routes ne peuvent pas relever de la fatalité. On peut et on doit les vaincre ! » Dixit Edgard Alain Mebe Ngo'o, ministre des Transports (MINT). Il l'a dit et répété mardi dernier à Yaoundé, dans son discours d'ouverture de la traditionnelle conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel.

Une rencontre placée sur un thème central : « Les transports sûrs et fiables au service de la compétitivité de l'économie camerounaise ». Pour le ministre, il s'agit d'organiser et de rationnaliser les différents modes de transport (routier, aérien, maritime et ferroviaire), en les rendant plus sûrs et plus fiables. Surtout qu'« ils constituent un véritable catalyseur du développement économique, de la croissance et de l'émergence que le président de la République envisage à l'horizon 2035 ».

Concrètement, à l'endroit de ses collaborateurs, Edgard Alain Mebe Ngo'o a donné des orientations stratégiques. « Dans le domaine routier, le principal défi c'est la lutte contre l'insécurité routière qui a pour corollaire des accidents de la circulation et de nombreux morts. Il faut saisir le taureau par les cornes pour atta- quer les causes du mal », a recommandé le MINT.

Surtout que les causes sont connues : « elles se trouvent dans les multiples complaisances que nous enregistrons dans le processus de délivrance du permis de conduire, dans le mauvais fonctionnement des auto-écoles, dans les négligences et les marchandages qui tendent à persister dans les centres de visite technique.

Si nous nous attaquons à ces problèmes avec détermination et courage, nous aurons contribué à réduire à sa plus simple expression le phénomène des accidents de la circulation », pense le ministre.