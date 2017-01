Ile Maurice: Au final la marche pacifique de l'opposition sera bleue et rouge

Il est convenu que Jean-François Chaumière, Senior Adviser to the Prime Minister durant l'ère sir Anerood Jugnauth, conserve lui aussi son poste. Toutefois, s'il y a un cas qui n'a pas encore été tranché, c'est celui de Georges Chung.

Des voix se sont fait entendre après l'annonce de la passation de pouvoir. Plus d'un se demandent comment Pravind Jugnauth et son père, devenu ministre mentor, vont cohabiter dans le même bureau.

Pour l'absence du MMM, c'est dommage qu'ils soient à nouveau 'off', jusqu'à 15 heures, on espère qu'ils seront à nouveau 'on'», soutient Patrick Assirvaden, président du PTr.

Les Rouges, quant à eux, maintiennent leur présence à Port-Louis, tout en espérant que le MMM changera d'avis. «Navin Ramgoolam sera présent et nous avons déjà passé le mot d'ordre et fait des annonces pour mobiliser la population.

«À cause de l'arrogance et de l'attitude de Navin Ramgoolam.» C'est la raison pour laquelle le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, ne participera pas à la manifestation pacifique cet après-midi, vendredi 27 janvier.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.