Congo-Kinshasa/Gabon: Bilan du 1er tour CAN Gabon 2017 - La RDC parmi les meilleures attaques du tournoi avec 6 buts !

La phase de poules Can Gabon 2017 a pris fin mercredi 25 janvier avec la qualification de l'Egypte et du Ghana dans le groupe D. L'heure est à présent au bilan.

Sur les 24 matches déjà joués, 52 buts ont été inscrits, avec une moyenne de 2,1 buts par match. Les Léopards ont inscrits 6 buts, ce qui fait de la RDC la meilleure attaque du tournoi à mi parcours. Les Congolais ne sont pas seuls, il y a également les Lions de la Terranga du Sénégal et les Aigles du Carthage de la Tunisie qui ont aussi marqué 6 buts. La meilleure défense du tournoi, c'est celle de l'Egypte qui n'a encaissé aucun but jusque-là.

Dans tous les quatre groupes, c'est dans le groupe B, celui du Sénégal, qu'il y a eu beaucoup de buts, 21 au total. Dans le groupe D, il n'y a eu que 6. Par contre, le groupe C avec la RDC, 14 buts et le groupe A 11 buts. Des 52 buts marqués, 6 ont été inscrits sur penalty.

La Tunisie est la seule qui a marqué 2 buts sur penalty en deux matches ; un pénalty de Naïm Sliti contre l'Algérie à la deuxième journée et un autre de Wahbi Khazri contre le Zimbabwe à la troisième journée.

Le pays organisateur, comme toujours, ne manque jamais un but sur pénalty, Pierre-Eymerick Aubameyang a marqué pour le Gabon contre le Burkina Faso à la deuxième journée. Que dire des joueurs malchanceux, ceux-là qui marquent contre leurs propres camps. Il y a, jusque-là, 2 buts de cette manière. Face à la Tunisie, l'Algérien Aîssa Mandi a marqué contre son propre camp, de même que le Bissau-guinéen Rudinilson Silva face au Burkina Faso.

Le Ghana, l'adversaire de la RDC en quart de finales n'a inscrit que 2 buts, dont un sur pénalty, réalisé à la première journée contre l'Ouganda, et en a encaissé un seul. Comme pour dire que le Ghana dispose d'une meilleure défense que les Léopards devront faire face. Généralement, il faut avouer que le Ghana ne marque pas beaucoup de buts. Cependant, si l'Egypte et le Ghana disposent d'une meilleure défense du tournoi, le Zimbabwe, par contre, c'est l'équipe qui a la plus mauvaise défense de la compétition, pour ne pas dire, l'équipe sans défense. Les Warrios ont encaissé 8 buts en 3 matches, suivi des Eperviers du Togo 6 buts.

Kabananga meilleur buteur

De tous les joueurs qui ont marqué les buts, seul l'attaquant congolais, Junior Kabananga compte 3 buts. Le sociétaire d'Astana/Kazakhstan repêché en dernière minute au détriment d'Hervé Kage fait trembler le filet à chaque match, 3 buts en trois matches. C'est lui, le meilleur buteur pour le moment. La défense ghanéenne qui n'encaisse pas assez de buts est donc avertie. Kabananga arrive ! D'autres buteurs, il y a les Algériens Riyad Mahrez et Islam Slimani qui ont marqué chacun 2 buts ; le Gabonais Pierre-Eymerick Aubameyang 2 buts, le Sénégalais Sadio Mane 2 buts et enfin, le Tunisien Naïm 2 buts également. Le reste, dont Neeskens Kebano, Firmin Mubele et Paul-José Mpoku ont inscrit chacun un seul but. Dieumerci Mbokani n'a pas encore marqué, pourtant très attendu, de même qu'Emmanuel Adebayor, qui malheureusement a été éliminé avec son pays, le Togo.

Huit pays sont éliminés...

A ce niveau de la compétition, il ne reste que 8 nations, huit autres sont éliminés. De tous les pays éliminés, aucun n'a gagné le moindre match. En ordre utile, ils se classent de la manière suivante : le Gabon, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, le Zimbabwe, le Togo et l'Ouganda. Le Gabon est en pôle position avec 3 points issus de ses trois matches nuls ; l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Mali 2 points chacun, fruit de deux matches nuls et une défaite ; la Guinée-Bissau, le Zimbabwe et le Togo 1 point chacun ; et enfin, l'Ouganda, bon dernier avec 0 point. Les Crânes sont sortis malheureux de cette Can avec seulement un but marqué. Faruku Miya, c'est lui l'unique buteur des Ougandais.

Que dire des Hommes du match ?

Et bien, à la fin de chaque match, la Caf donne toujours un trophée à un joueur dans les équipes qui aura, d'une manière ou d'une autre, marqué la rencontre sur terrain. En ce qui concerne les trois matches des Léopards, le premier : RDC-Maroc, c'est le Marocain M'bark Boussoufa qui a été désigné l'homme du match. Au deuxième match contre la Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien Geoffroy Serey Dié qui est monté sur le podium. Enfin, au troisième match : RDC -Togo, la palme de l'homme du match est revenu au Congolais Junior Kabananga.

Les affiches de quart de finales

*Le 28 janvier : Burkina-Faso - Tunisie

*Le 28 janvier : Sénégal - Cameroun

*Le 29 janvier : RDC -Ghana

*Le 29 janvier : Egypte -Maroc.