Congo-Kinshasa: Recherche de la décrispation - La CENCO accusée de partialité !

Cette disposition précise : «les parties prenantes s'engagent solennellement à respecter les Institutions et les lois de la République, l'Etat de droit, les Droits de l'Homme, les libertés fondamentales collectives et individuelles, la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution et le droit d'existence des partis de l'opposition et d'exercice de leurs activités politiques».

Il se dit ahuri d'apprendre qu'une Commission de la CENCO, arrivée dernièrement à Lubumbashi, serait intéressée à enquêter sur le procès Katumbi. Alors qu'à Kinshasa, elle aurait, en même temps, initié une démarche similaire autour de conditions carcérales de Muyambo. "Comment concilier ces agissements des dirigeants d'un groupe religieux privé avec le statut de l'Etat de droit de notre pays ? Comment situer ces comportements par rapport à la mission de bons offices confiée aux Evêques par Son Excellence Monsieur le Président de la République ? Une mission de bons offices implique-t-elle la remise en cause des décisions judiciaires ? La séparation des pouvoirs prévue à l'article149 de notre Constitution permet-elle à une instance autre que les Cours et Tribunaux attitrés d'interroger les juges, quant à la manière dont ils auraient accompli leur office ? S'interroge Kajepa Molobi, l'auteur de la réflexion, ci-dessous.

