Congo-Kinshasa: Echange des vœux - Ogefrem - Kikwa garde la même sérénité pour affronter l'avenir

Première activité officielle depuis l'entrée en douceur en cette année 2017 et la reconduction d'Anatole Kikwa Mwata Mukambo et Jemsy Mulengwa, aux fonctions de Directeur Général et Président du Conseil d'Administration, la traditionnelle cérémoniale d'échange des vœux entre cadres et agents et la haute direction de l'Office de Gestion du Fret Multimodal a vécu, dans une parfaite convivialité.

Ça s'est déroulé en la salle des banquets située au deuxième niveau de l'immeuble de la Direction du siège administratif de l'Office. Un moment tant attendu pour le Directeur Général de l'Ogefrem, Anatole Kikwa, de dresser un bilan des actions menées en 2016 et de faire des projections susceptibles de booster des perspectives pour la bonne marche de l'entreprise. Mais, au-delà, le patron de l'Ogefrem, devant le PCA, les nouveaux administrateurs récemment nommés et ses invités comme FRABEMAR, a exhorté les cadres et agents de cesser le jeu de galéjade. C'est-à-dire, d'éviter l'intox, la désinformation, la délation, le colportage et le tribalisme au sein de l'entreprise pour ne pas dynamiter les efforts engagés au prix d'énormes sacrifices.

"A beau mentir qui vient de loin" dit-on. Personne, surtout pas les travailleurs de l'Office, ne peut douter du travail d'une belle facture fait par l'Ogefrem au cours des dernières années. Travail, du reste, apprécié par tous, en ce compris la haute hiérarchie du pays qui a renouvelé sa confiance à ces dignes fils du pays entendez, Anatole Kikwa et Jemsy Mulengwa.

"Aucune entreprise n'est épargnée de la récession économique qui frappe de plein fouet les économies à travers le monde", a rappelé le numéro Un de l'Ogefrem. Poursuivant que sa gestion est de loin meilleure que dans d'autres entreprises de l'Etat, transformées en Société commerciale, établissement public et service public.

En outre, martèle-t-il, cette conjoncture n'a nullement été créée par le DG Kikwa, encore moins par le PCA Mulengwa. Elle découle plutôt de la baisse du volume des importations (fret) en pleine mère.

La preuve, dit-il, les navires qui accostent aux ports de Matadi et celui de Boma sont à compter du bout du doigt. La fréquence a totalement diminué du fait de la crise. Mais, à l'interne, il y a lieu d'épingler également, la crise socio-politico-économique créée par les acteurs politiques et ayant engendré divers dialogues ou négociations, c'est selon! La RDC a vécu pendant presqu'un mois sans Gouvernement.

Au chapitre des perspectives, malgré la morosité, janvier 2016 avait commencé par Accra au Ghana où l'Ogefrem a rendu le tablier du président de l'UCCA qu'il a assumé pendant deux ans et demi. A son retour, il a été inauguré l'agence de Lufu et la résidence de son Chef d'agence, dans le Kongo Central. Par deux fois, le DG Kikwa, accompagné de son staff, a été à l'Est de la RDC, précisément à Bukavu, Sud-Kivu où l'Office a construit et inauguré un joyau qui abrite désormais le siège provincial et la résidence du directeur provincial, installé la semaine dernière. Ensuite, à Goma, avec l'achat du terrain et l'installation de l'agence Ogefrem/Nord-Kivu. Plusieurs véhicules ont été achetés pour la mobilité des agents. Mais aussi, des ordinateurs et grues, véhicules remorques au port de Matadi.

Projets en cours

L'Ogefrem vient de signer quelques accords avec les Mozambicains. D'autres accords avec des partenaires extérieurs notamment, avec un groupe Sud-africain pour la gestion des frets au port Sud-africain de Durban, port Elisabeth et autres et port Valbis-bay en Namibie.

Par ailleurs, le patron de l'Ogefrem persiste et signe: les difficultés ne concernent pas que l'Ogefrem, dit Anatole Kikwa qui a reconnu suivre, chaque jour, les réunions des conseils des ministres. "La situation économique est catastrophique", a soutenu le ministre Bahati Lukwebo, cité par Anatole Kikwa. Par exemple, le port de Matadi n'a reçu que 12 navires pendant une période de 6 mois, selon les informations en provenance du Kongo Central.

Je souhaite qu'une entreprise qui a beaucoup d'intellectuels doit cerner les choses en face. Le budget de l'Office a été amputé de près de 30%.

Pour ce qui est des projets à venir, il y a Muanda avec 1% du budget et Goma, deux projets retenus pour être exécutés au courant de l'année en cours.

Kasumbalesa dans l'agenda

Par ailleurs, le gros projet qui fait tourner les méninges du DG, c'est le port sec de Kasumbalesa qui doit absolument être amorcé cette année car, les études de rentabilités économiques sont fin prêts.

L'Office a diminué la fréquence des voyages et l'octroie de collation. Il s'est battu, toutefois, pour maintenir les 16 salaires et les cadeaux de fin. La paie de mois de décembre est terminée.

La crise politique au Congo n'appelle pas les investisseurs. Même la Banque Centrale du Congo a diminué les réserves bancaires, il faut le reconnaître. Toutes les entreprises ont des difficultés. Il est difficile aujourd'hui pour l'Ogefrem d'atteindre la barre de 35, 40 millions de dollars/an, comme par le passé.

"L'Ogefrem a connu des moments plus durs que ça, surtout pendant la période où je fus DGA", éclaire le patron de l'Office. «Ne suivez donc pas les sons de sirènes qui retentissent à longueur des journées, ne suivez pas les indisciplines», a-t-il conclu.

En définitive, il a rendu grâce à Dieu Tout-puissant et au Chef de l'Etat, Joseph Kabila qui continue à lui faire confiance.

A son tour, le PCA Mulengwa a réitéré le même vœu à l'ensemble du personnel de l'Ogefrem, celui de regarder dans la même direction pour ne pas fragiliser les acquis de l'Ogefrem et continuer à œuvrer pour une meilleure croissance économique de l'entreprise, qui est un patrimoine commun à tous.

Pour terminer, le PCA rassure que le social des travailleurs continue à préoccuper les autorités de l'Ogefrem.