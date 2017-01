Cote d'Ivoire: Salomon Kalou - "La Côte d'Ivoire pouvait éviter cette humiliation"

interview

L'actualité de Salomon Kalou est la fin de sa carrière sportive. Une annonce intervenue juste après l'élimination de la Côte d'Ivoire de la CAN 2017. Pensez-vous que c'est le meilleur moment pour une telle déclaration?

Je suis à ma sixième CAN. Il était dit que je devrais arrêter au terme de cette compétition. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour nous. On reste au premier tour avec un titre de champion entre les mains.

Sur le coup, ça peut être mal interprété mais c'est une décision mûrie et il fallait le faire. C'est le moment de partir et je suis content de l'avoir fait après dix années en sélection nationale.

Etes-vous satisfait des dix années passées en équipe de Côte d'Ivoire?

Défendre les couleurs de son pays au plus haut niveau est un privilège que bon nombre d'entre nous n'ont pas.

C'est donc une fierté pour moi d'avoir été parmi les fils de la Côte d'Ivoire à porter ses couleurs. Au moment où je prends ma retraite, c'est tout un sentiment de reconnaissance qui m'anime.

Je suis reconnaissant à M. Jacques Anouma, l'ancien président de la Fédé- ration ivoirienne de football (FIF) qui a tout fait pour que je vienne avec l'équipe de Côte d'Ivoire à un moment où j'étais aussi convoité ailleurs (il était visé par les Pays-Bas en 2006).

Je lui suis reconnaissant parce qu'il s'est battu pour que je sois avec les Elé- phants. Je lui dois toutes ces années passées en équipe de Côte d'Ivoire.

Avec lui, je remercie toute son équipe qui m'a aussi accueilli et a facilité mon intégration. J'adresse ma gratitude aussi à tous ces responsables de la fédération qui se battent au quotidien pour le football et ses acteurs en Côte d'Ivoire.

Au moment où je pars, je peux dire que je suis comblé. Avec ces équipes, j'ai vécu de belles choses et aussi des événements tristes. Sinon en gros, je pars très satisfait. Pour avoir été champion d'Afrique avec mon pays, je ne peux qu'être heureux.

Et si on devait retenir les instants marquants de votre vie en sélection?

J'aurais aimé ne retenir que les meilleurs instants. Le plus beau souvenir pour tous ceux qui étaient de l'aventure, c'est évidemment le sacre à la CAN 2015. Ce sont des moments qui restent à jamais gravés dans la vie.

Et je suis tout aussi heureux d'avoir été de cette aventure victorieuse de la Côte d'Ivoire. Heureux de savoir que ce trophée a fait vibrer toute la Côte d'Ivoire.

Et cela m'a permis de savoir qu'on peut se battre ensemble pour le même objectif et vibrer ensemble en cas de succès si on y met du coeur et qu'on décide de faire fi de nos différences.

Il y aussi les Coupes du monde 2010 et 2014 auxquelles j'ai participé avec la sélection nationale. Ce n'est pas donné dans la carrière d'un footballeur surtout africain.

Les instants douloureux, on en a connus avec la finale perdue de 2012 ici même au Gabon et le dernier fait tout aussi douloureux reste notre élimination au premier tour de cette CAN 2017.

C'est si difficile de savoir qu'on peut avoir toute ces qualités dans une équipe et ne pas réaliser de belles choses.

Justement cette CAN 2017 se présente comme l'épisode le plus triste de votre carrière en équipe de Côte d'Ivoire. SK: J'ai perdu la CAN 2012 en finale. Ç'a été un moment difficile à digérer. C'est cruel ce qui est arrivé. Parce que la Côte d'Ivoire pouvait mieux faire que cette humiliation au premier tour. Je préfère ne pas en faire une histoire de ma vie. LP: Si la Côte d'Ivoire espérait mieux, alors qu'est-ce qui lui a donc manqué?

Personnellement, je n'ai jamais vu une équipe de Côte d'Ivoire évoluer dans un système défensif comme ce qu'on a vu à cette CAN.

On est venu avec un titre à défendre. On a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Alors pourquoi ne pas exploiter ce qui se présente comme une force pour nous.

On ne peut jouer avec un milieu à trois joueurs qui évoluent pratiquement dans le même registre. Je regrette simplement qu'on n'ait pas trouvé la meilleure formule de passer le cap du premier tour. Ce ne sont pas les joueurs qui ont manqué mais il fallait savoir les utiliser.

Et je peux dire que c'est cela qui a manqué à notre équipe. Nous ne sommes que des joueurs et on ne fait que respecter les consignes à nous données. Le choix des hommes ne nous appartient pas. Il y a des personnes qui ont été embauchées pour cela.

Pour vous, l'élimination semble donc logique.

Je ne vois pas les choses de cette manière. Logique quand on sait qu'à aucun moment on a été capables de prendre nos responsabilités.

Face au Togo, à la RD Congo et au Maroc, on est resté dans notre bulle. A aucun moment, on a montré qu'on voulait continuer cette aventure. Notre élimination est illogique parce qu'on est champions d'Afrique en titre.

Ce statut nous imposait au moins de disputer les quarts et les demies de la CAN. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais il ne faut pas se décourager et détruire tout.

Que doit-on entendre "ne pas se décourager et détruire tout"?

Vous voyez tous ces jeunes-là (il montre du doigt Sayouba Mandé, Zaha Wilfried,Eric Bailly, Angban Victorien). Ils sont l'avenir de cette sélection de Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui vont soulever le trophée pour nous en 2021 à Abidjan.

Il y a de la qualité dans l'équipe. Il reste maintenant à trouver les meilleurs hommes pour les encadrer et les conduire au sacre du 2021 avec l'organisation de la CAN à domicile.

Et si la Nation te sollicite malgré ce départ à la retraite annoncé?

SK: En toute chose, il faut savoir raison gardée. A 31 ans, on peut dire qu'on a encore des choses à donner à son pays. Et quand on voit aussi toute cette émergence de joueurs de talents, il faut pouvoir faire la place.

J'ai bien réfléchi et j'ai pris la meilleure décision pour moi, ma famille et mes proches. Il ne sert à rien de revenir encore. Je peux servir le pays autrement et je continuerai à le servir.

Je ne suis pas obligé d'être en sélection nationale pour être utile à mon pays. Je le fais à travers notre Fondation et on continuera à le faire pour le bonheur de toutes ces personnes qui croient en nous et qui comptent sur nous pour avoir du sourire.