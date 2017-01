Cote d'Ivoire: Pme/Pmi - Le ministre Diarrassouba Souleymane en phase avec les faîtières

En Côte d'Ivoire, les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.… Plus »

Il a annoncé la mise en place du fonds de garantie pour les PME avant d'afficher sa disponibilité et celle de ses collaborateurs à œuvrer pour un secteur des PME-PMI plus dynamique.

Au nombre des structures présentes, la Fédération Ivoirienne des petites et moyennes entreprises ; la confédération générale des PME ; le Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises de Côte d'Ivoire (MPME ); la bourse de soustraitance et de partenariat de Côte d'Ivoire.

Le nouveau ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Diarrassouba Souleymane, veut une collaboration étroite avec les faîtières du secteur des PME-PMI. Mercredi dernier, il a initié dans ce sens, une rencontre avec ces organisations pour recueillir leurs avis et partager sa vision du secteur avec les responsables.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.