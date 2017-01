Cameroun: Recrutement au BIR - Une dizaine de candidats morts à l'Extrême-Nord

On signale également près de 70 personnes référées dans des hôpitaux après des épreuves particulièrement rudes.

Selon certains candidats et moniteurs, il y aurait eu au moins une dizaine de candidats ayant trouvé la mort au cours de diverses épreuves de recrutement des commandos du Bataillon d'intervention rapide (Bir) dans la région de l'Extrême-Nord. Lesdites épreuves ont débuté le 7 janvier dernier par les visites médicales pour un total de 4 800 candidats qui aspirent à faire carrière dans ce corps d'élite spécialement dédié à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme.

Elles devront prendre fin le 7 février prochain. Ils sont nombreux à avoir succombé à un malaise. Généralement, au cours des épreuves de la course commando sur une distance de 30 kilomètres en aller et retour, avec une charge de 20 kilogrammes. Tout ceci, sous un soleil de plomb. «On nous a séchés sous la canicule durant huit heures, avant de prendre le départ pour la course. Il fallait être parmi les premiers à franchir le portail du quartier général du Bir à Salak pour être retenu.

Beaucoup n'ont pas résisté», a déclaré Michel, un candidat recalé. Venu aussi de Mora, son compagnon Abdoulaye Gadjama est plus volubile : «Après la visite médicale, devant la rudesse des épreuves de course commando, de transport de poteaux et du saut à la corde, beaucoup ont été pris de malaise, de vertiges ou de traumatisme.

D'autres se sont évanouis, ont perdu l'usage de leurs jambes ou se sont fracturés. J'ai vu au moins cinq personnes qui sont mortes. C'est la deuxième fois que je fais ce concours. Mais pour cette année est exagéré», confie celui qui une fois de plus n'a pas passé ces épreuves.

On estime à près de 70 personnes, le nombre de candidats référés à l'Hôpital militaire de Maroua. D'autres parlent d'au moins dix morts. Ce que confirme une source en service à l'hôpital militaire sous le sceau de l'anonymat. «En raison de la spécificité de la demande en cours relative à la lutte contre Boko Haram, il nous faut des soldats résistants.

Ce qui fait que le niveau du concours est relevé cette année. Beaucoup ont eu des maladies et des malaises que la rudesse des épreuves a réveillés dans l'organisme. Ils sont sous soins, tandis que d'autres sont sortis», indique notre source.

Au finish, parmi les 4800 candidats qui frappent aux portes du Bir, 850 ont été retenus et attendent le résultat final avant les visites approfondies. Sur le plan national, l'on retiendra en tout 1 800 commandos à former pour affronter prioritairement la nébuleuse Boko Haram.