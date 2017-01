Ils ne peuvent pas être ceux qui votent les lois et bafouer les règles élémentaires de fonctionnement d'un Etat de droit ! C'est l'essentiel de la conférence animée, mercredi dernier dans les locaux du Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) aux Deux-Plateaux, par Séry Sylvain et Irène Vieira.

Respectivement Président du conseil d'administration et Directrice générale de ce bureau. Et cette rencontre, avec les hommes de médias, avait pour but, non seulement, de faire le bilan des activités 2016 du burida, mais également d'entrevoir les perspectives pour l'année 2017.

C'est au titre de ce bilan que la question de l'utilisation des œuvres de l'esprit pendant la dernière campagne des législatives a été expliquée aux journalistes.

Pour les conférenciers, le Burida est déterminé à poursuivre les recouvrements auprès des 1390 candidats, utilisateurs des œuvres de l'esprit pendant cette campagne.

En tout cas, Séry Sylvain et Irène Vieira, entourés de plusieurs administrateurs du Burida et des artistes, sont montés au créneau pour dénoncer « le mauvais signal envoyé par 214 députés et tous les autres candidats battus à ces élections et qui n'ont pas daigné s'acquitter de ce droit à l'utilisation d'au moins 150 mille francs Cfa.

«Nous pouvons dire que cette campagne a été un échec total par rapport aux objectifs que le Burida s'était fixé au départ.

Car sur 1390 candidatures enregistrées par la Commission électorale indépendante pour cette élection (CEI), seulement 62 candidats ont répondu à l'appel du Burida », s'est offusqué Mme Vieira.

Contrairement à l'élection de 2012 où 8,9% des candidats s'étaient acquittés de ce droit, seulement 4,46% des candidats, en 2016, ont obtenu l'autorisation de diffuser les œuvres de l'esprit des artistes sociétaires du Burida pendant la campagne 2016.

Le civisme, un autre atout pour l'émergence ! En clair, plus de 95% de ces candidats, dont plusieurs personnalités qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ont foulé aux pieds cette règle élémentaire de civisme, selon les conférenciers.

« Parmi ces mauvais payeurs, nous avons des membres du gouvernement qui ont fait le choix d'enfreindre la loi», a regretté la Directrice générale. Pour Irène Vieira, cette attitude des députés qui entrent à l'hémicycle pour voter les lois en étant déjà en infraction, tue la créativité en Côte d'Ivoire.

Pour une opération, a-t-elle démontré, qui devait rapporter plus de 251 millions de F Cfa au Burida, nous nous retrouvons aujourd'hui avec seulement 11,6 millions. «Cette action porte un coup aux acteurs culturels ivoiriens.

Le rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire est en train de s'effriter à cause de ce genre de comportement», a-t-elle dit toute exaspérée. Mais le Burida ne compte pas rester sans réaction. « Nous avons les preuves que les candidats ont utilisé les œuvres des artistes pendant la campagne.

Nous avons enregistré les reportages de la Rti rendant compte de leur campagne. Le Burida a également mandaté des huissiers pour des constats pendant les meetings des candidats. Si rien n'est fait, nous allons saisir la justice», a-t-il promis.

Pour Séry Sylvain, « cette situation est inadmissible. Mais, nous laissons la porte ouverte aux députés pour le règlement de ce droit. Nous n'excluons pas de mener des actions pour marquer les esprits ».

Comme exemple, le Burida se réserve le doit d'adresser un courrier au président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, pour interpeller l'institution. A noter, une liste des députés s'étant acquittés de ce droit a été remis aux journalistes.