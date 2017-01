Congo-Kinshasa: Trois ans après sa mort - Emeneya - Bientôt la sortie d'un livre inédit sur l'artiste !

C'est confirmé ! Le monde littéraire va bientôt s'enrichir avec la publication d'un nouveau livre consacré au King de la musique congolaise, Jean Mubiala Emeneya dit Kester Kua mambu. « King Kester Emeyena : Du musicien scolaire de Kikwit au génie de la musique internationale». Tel est le titre de ce bel ouvrage inédit écrit par le congolais KIBARI SANGA Ruffin.

Il sera présenté officiellement au public le 13 février prochain au Palm Beach, à Kinshasa, au cours d'une grande cérémoniale, marquant le 3ème anniversaire de la triste disparition du patron de Victoria Eleison Dream Team Dream Band.

Soutenu par des belles illustrations (photos) inédites, le livre décrit, avec ardeur et précision, les grandes lignes de la carrière de King Kester Emeneya, jusqu'à sa mort.

Une grande partie est consacrée à la biographie de l'artiste, en évoquant certaines réalités de sa vie et ses études, ainsi que son apport artistique pour l'émergence de la musique congolaise sur la scène internationale.

Du village natal, au fond du Bandundu, en passant par Lubumbashi et Kinshasa, et son amour exalté de l'art d'Orphée jusqu'à devenir une star de renom, l'ouvrage constitue un background irréfutable sur le passage d'un artiste radieux.

Une conférence de presse est également prévue pour décortiquer à fond cette œuvre littéraire qui retrace le parcours élogieux et rationnel d'un virtuose chanteur -compositeur de la musique congolaise moderne.

Notons que ce livre est sponsorisé par Thierry KABAMBA qui n'est ni un frère du Village, c'est-à-dire, de Bandundu mais juste un opérateur culturel, véritable passionné de la musique. Le patron de l'agence Pyramide Group International et Palm Beach a mis toutes les batteries en marche afin que l'événement soit à la hauteur de l'illustre disparu. De la conception jusqu'à l'impression, l'opérateur culturel s'est suffisamment investi pour honorer cette icône de la musique qui a beaucoup marqué son temps dans l'univers artistique africaine.

Sans but lucratif, son implication consiste simplement à pérenniser le nom de Kester Emeneya avec qui ils ont partagé des moments de joie et de douleur.

Signalons qu'aux dernières heures de sa mort, le leader de Victoria avait visité le studio du Palm Beach, où il a enregistré quelques pistes de son dernier album «This is me».

3 ans : «Emeneya Forever»

Décédé le 13 février 2014, il y a trois ans depuis que l'auteur de la chanson «Nzinzi» a quitté la terre des vivants. Sa mort ne cesse de faire l'objet de tristes pensées de ses fanatiques à chaque fois que l'on parle de la musique Congolaise.

Une disparition bouleversante a blessé plus d'un Congolais et, jusqu'à présent, la plaie ne s'est jamais cicatrisée. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. Emeneya a laissé le prolongement des œuvres qui donnaient des conseils d'amour du prochain et de savoir vivre dans la société.

Malheureusement, à l'heure où la musique congolaise est en dérive, l'œuvre de Kester qui n'est autre que Victoria, est sous les bottes de sa famille biologique. Or, certaines personnes de bonne volonté veulent pérenniser cette œuvre et soutenir quelques-uns de ses musiciens qui peuvent défendre toutes les notions musicales que le « prof » Emeneya leur avait enseignées pendant les années académiques.

Malgré son départ dans l'au-delà, le groupe Victoria Dream Team Dream Band n'a pas baissé le bras quelles que soient les intempéries. Toujours avec le soutien de Thierry Kabamba, les jeunes musiciens « orphelins » de l'orchestre s'apprêtent à rendre un hommage digne, au cours de cette soirée «Emeneya Forever », au Palm Beach.

Faisant d'une pierre deux coups, ils se joignent à la cérémonie du baptême du livre pour lancer également leur maxi-single «Match d'entrainement». Une occasion à ne pas manquer pour découvrir et écouter la vraie orchestration des extraits de «This is me» ainsi que du prochain single du groupe.

Déjà, le décor du 13 février se dessine de plus en plus. Car, les préparatifs évoluent pas mal du côté de Palm Beach où le comité d'organisation avec Armand Buka, Thierry Kabamba et tant d'autres membres du staff du groupe Victoria travaillent d'arrache-pied pour commémorer les 3 ans de Kester Emeneya. D'autres artistes musiciens et sapeurs de Kinshasa et du Congo- Brazzaville vont faire le déplacement pour assister à la soirée Emeneya Forever.

Exclusivement, le Président Jacques MULELE, le tout premier sapeur africain à se taper une chaussure JM Weston. Il confirme sa présence à cette commémoration avec une délégation des sapeurs brazzavillois.

Qui vivra verra !