C'est pour la première fois que l'Université du changement est organisée au sein du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC). C'est l'Hôtel Gracius qui accueille cette première édition autour de la thématique «Gouvernance et Alternance».

Une centaine d'organisations, mutuelles et personnalités et près d'un millier de participants se retrouvent pendant 5 jours afin renforcer leurs capacités dans la gestion du parti et affûter leurs armes pour se mettre en ligne de la bataille électorale. Le Président national du MSC, Allié du Rassemblement, Laurent Batumona a fixé les objectifs de ce forum dont le plus en vue est celui d'évaluer la situation socioéconomique dont les résolutions serviront de banque des données pour permettre le gouvernement du Rassemblement à relever les défis du social de la population.

L'université a démarré le dimanche 21 janvier 2017 avec une formation idéologique, en marketing politique, en mobilisation financière, en gestion administrative et sur comment conquérir le pouvoir. Pour consolider et affermir les acquis de cette formation, le Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement a pris l'option d'ouvrir, au cours de chaque semestre, une université du changement qui vise le renforcement des capacités des militants.

Il s'est assigné un objectif, à savoir : celui d'évaluer les enjeux socioéconomique, politique et envisager des perspectives. Pour cette université, le thème retenu est : "Gouvernance et Alternance". Elle est animée par les mains expertes que regorge le MSC. Ce sont des experts qui maîtrisent les matières énumérées précédemment. La fin de cette session sera sanctionnée par un brevet de participation.

Les participants sont appelés à réfléchir sur la dévaluation du Franc congolais, la relance de l'économie du pays, l'amélioration de conditions sociales de bases, du niveau d'études, des infrastructures routières, hospitalières et des voies de communication. Ils sont également appelés à pousser la réflexion plus loin pour formuler des propositions sur le panier de la ménagère.

Le géniteur de l'Université du changement, Laurent Batumona, a souligné dans sa communication que les résolutions qui sortiront de ces assises serviront de banque des données, étant donné que le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement conduira le Gouvernement.

Il a, a cet effet, lancé un appel aux intellectuels, hommes de culture et à des hommes de bonne volonté de participer avec des propositions concrètes. Leurs réflexions, a-t-il indiqué, peuvent être déposées au bureau du MSC à travers les provinces et pour ceux de Kinshasa au siège du Parti situé sur le boulevard Lumumba à côté de l'église Shekina.

Dans son rôle de sentinelle, le MSC se fera le devoir de communiquer à la population à travers la Tribune MSC pour l'informer du travail que ce parti fait pour la bonne gouvernance.

Evaluation des travaux du centre interdiocésain

Les acteurs ayant approuvé l'accord inclusif de la Saint Sylvestre, le MSC dénonce, par ailleurs, les tergiversations et atermoiement de la majorité liée à leur esprit réfractaire de faire prolonger la durée de l'arrangement particulier pour impacter sur le démarrage du processus électoral. Le Président du MSC déplore ce comportement de brûler l'envie de pouvoir garder la quasi-totalité des responsabilités ministérielles non seulement de souveraineté et surtout du secteur productif et social.

Depuis, la MP monte les enchères sur la désignation du Premier Ministre.

Le MSC lève le ton et appelle les acteurs politiques de la Majorité au respect de l'esprit et la lettre de l'accord de la Cenco. Selon lui, seul le candidat que le Rassemblement va présenter au Président de la République qui sera nommé Premier Ministre. Il ne sera question, dit-il, de présenter un panel des candidatures.

Mauvaise gouvernance

Abordant ce chapitre, il a démontré à quel niveau les ressources nationales sont dévalisées par le détournement des deniers publics et le pillage systématique du patrimoine. " Tout ceci est à mettre au passif de la MP", a-t-il soutenu. De ce fait, il s'insurge contre la prise en otage de plus de 75 millions des congolais par la simple volonté et la soif obsessionnelle de préserver le pouvoir dans la gestion de forfaiture ci-haut relevé alors que le Rassemblement cherche à redresser la situation sociale, économique et politique là où elle a échoué surtout en ce qui concerne le financement des élections. Pour tous ces faits, il martèle que : "la dictature a changé de physionomie bien que le visionnaire reste le même. Une poignée d'acteurs politiques se manifestent par des déclarations de remise en cause de l'accord et celles pouvant entamer l'état d'esprit de la population alors apaisé par la médiation des Evêques de la Conférence Episcopale du Congo, Cenco en sigle".

Cependant, il a profité de l'opportunité pour féliciter le leadership de la Cenco à travers les Evêques qui ont, pour l'ultime intérêt de la population, effectué le déplacement pour rencontrer, d'une part, le Président de la République Joseph Kabila Kabange et, de l'autre, le Président du Rassemblement, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aussi, il a remercié la communauté internationale et les organismes qui ont tout fait pour que les discussions directes du Centre Interdiocésain puissent se terminer dans les meilleurs délais pour que le gouvernement du Rassemblement puisse travailler afin d'apporter un allégement de la souffrance de la population. C'est par la prière du prophète Néhémie Lomanga, pasteur de l'église Porte du Canaan de Masina Petro Congo et membre fondateur du MSC que cette cérémonie de l'ouverture de l'Université du changement s'est clôturée.